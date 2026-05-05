ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Powell’ı hedef alan yapay zekâ destekli bir görsel kullandı. Söz konusu görselde Powell’ı “çöpe attığı” bir sahneye yer veren Trump, mesajında daha önce de kullandığı “çok geç” ifadesini yineledi.

Paylaşımında Powell’ı sert sözlerle eleştiren Trump, “Amerika için bir felaket” değerlendirmesinde bulunurken, faiz oranlarının yüksekliğine de dikkat çekti.

Trump'ın söz konusu paylaşımı şu şekilde: