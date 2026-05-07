Beşiktaş , yeni sezon yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için deneyimli futbol adamı Önder Özen ile anlaşmaya vardı.

HT Spor’da yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, sportif direktörlük pozisyonu için Önder Özen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından tarafların gelecek sezon için el sıkıştığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ’TA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Daha önce Beşiktaş’ta futbol direktörlüğü görevinde bulunan Önder Özen’in, kulübün yeni yapılanma sürecinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Yönetimin, transfer planlaması, scout organizasyonu ve altyapı yapılanmasında deneyimli isme geniş yetkiler vermeyi planladığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPMIŞTI

Önder Özen, Beşiktaş’ta Slaven Bilic döneminde sportif direktör olarak görev yapmış ve özellikle transfer çalışmaları ile futbol organizasyonunda aktif rol almıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı yönetimin, futbol yapılanmasını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak amacıyla sportif direktörlük pozisyonuna yeniden önem verdiği belirtilirken, anlaşmanın ardından resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.