Beşiktaş'ta büyük kıyım: 6 futbolcunun bileti kesildi... Yollar ayrılıyor
Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sergen Yalçın ile yeniden şampiyonluk hedefi koyan Beşiktaş, lig ve kupada istenen sonuçları elde edemedi. Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’na da yarı finalde veda etti.
Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, sezonu yine kupasız kapattı.
AVRUPA’DA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Beşiktaş, son yıllarda Avrupa kupalarında da beklentilerin gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2021-22 sezonunda yer alan siyah-beyazlılar, grup aşamasını son sırada tamamladı.
2022-23 sezonunda Avrupa kupalarına katılamayan Beşiktaş, 2023-24’te UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasında elenirken, 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabını geçemedi.
KADRODA AYRILIKLAR NETLEŞİYOR
Sezonun sonuna yaklaşılırken Beşiktaş’ta kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Özellikle kiralık olarak kadroya katılan oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, ara transfer döneminde takıma katılan Devis Vasquez ve Kristjan Asllani ile yaz transfer döneminde gelen Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın bonservislerinin bulunduğu kulüplere geri döneceği ifade edildi.
Ayrıca sezon başında Kayserispor’dan transfer edilen Gökhan Sazdağı’nın da takımdan ayrılacağı belirtildi.
Kiralık oyuncular arasında yer alan El Bilal Toure’nin ise durumunun netleşmediği, 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşük ihtimal olduğu kaydedildi.