Yeniçağ Gazetesi
07 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 18°
Beşiktaş'ta büyük kıyım: 6 futbolcunun bileti kesildi... Yollar ayrılıyor

Beşiktaş, 2025-26 sezonunu lig ve kupada beklentilerin altında tamamladı. Avrupa’da da son yıllarda istikrar yakalayamayan siyah-beyazlılarda, sezon sonunda kadroda önemli ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş, bu sezon ligde ve kupada beklentilerin uzağında kaldı. 2025-26 sezonuna Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına erken veda etmesinin ardından Norveçli teknik adamla yollarını ayırdı.

Sergen Yalçın ile yeniden şampiyonluk hedefi koyan Beşiktaş, lig ve kupada istenen sonuçları elde edemedi. Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’na da yarı finalde veda etti.

Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, sezonu yine kupasız kapattı.

AVRUPA’DA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Beşiktaş, son yıllarda Avrupa kupalarında da beklentilerin gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2021-22 sezonunda yer alan siyah-beyazlılar, grup aşamasını son sırada tamamladı.

2022-23 sezonunda Avrupa kupalarına katılamayan Beşiktaş, 2023-24’te UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasında elenirken, 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabını geçemedi.

KADRODA AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Sezonun sonuna yaklaşılırken Beşiktaş’ta kadro planlaması da şekillenmeye başladı. Özellikle kiralık olarak kadroya katılan oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, ara transfer döneminde takıma katılan Devis Vasquez ve Kristjan Asllani ile yaz transfer döneminde gelen Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın bonservislerinin bulunduğu kulüplere geri döneceği ifade edildi.

Ayrıca sezon başında Kayserispor’dan transfer edilen Gökhan Sazdağı’nın da takımdan ayrılacağı belirtildi.

Kiralık oyuncular arasında yer alan El Bilal Toure’nin ise durumunun netleşmediği, 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşük ihtimal olduğu kaydedildi.

Kaynak: Diğer
