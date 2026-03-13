Muğla'da, 87 yaşındaki Asım ve eşi 76 yaşındaki Nazire Kasap'ın hayatlarını kaybettikleri yangında sır perdesi aralandı. Yangını yaşlı çiftin torunları 26 yaşındaki Busenaz K. ile eşi Kürşat K.'nin çıkardığı netlik kazandı. Şüphelilerin olaydan önce benzin istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Kürşat K.'nin, maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara'daki kuyumcuya satmak istediği öğrenildi.

İlk etapta kaza sanılan olayın, yaşlı çiftin öz torunu ve eşi tarafından gerçekleştirilen planlı bir gasp ve cinayet olduğu belirlendi.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, torun Busenaz K. (26) ve eşi Kürşat K.'nin (29) olaydan hemen önce bir akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldıkları kamera kayıtlarıyla kanıtlandı. Şüphelilerin, yaşlı çifti gasp ettikten sonra evi ateşe verdikleri tespit edildi.

Anadolu Ajansının (aa) nın haberine göre. İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşamını yitirmesinin ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede, yangının doğal yollardan çıkmadığı, maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yi yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.

Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bugün Ankara'da gözaltına alınan U.K. de Muğla'ya getirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, yangın çıkarttıkları evde yer gösterme yaptı.

Şüphelilerin yangını çıkardıklarını itiraf ettikleri, evden çaldıkları bir kısım altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin gasp ederek aldıkları altınları Ankara’da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin lira bedelle sattıkları, Kürşat K'nın maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara’daki kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. Ekipler 2 altın dişe el koydu.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının, Kasap çiftinin torunu B.K. ile eşi K.K. tarafından çıkarıldığını belirledi. Haklarında gözaltı kararı verilen çift, İstanbul Havalimanı'nden yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. İki şüphelinin ifadelerinden yola çıkılarak çiftin oğlu Ü.K. eşi S.K. ve Emre G. de JASAT ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, K.K. ve B.K. çiftinin çaldıkları altınları Ankara'da buluşup, birlikte kuyumcuda bozdurdukları iddia edilen arkadaşları Uğur K.'yi de yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.