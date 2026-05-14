Ordu’da görev yapan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Hayati Akçay, ikinci kez kansere yakalanan annesinin yarın Giresun’da ameliyat masasına yatacağını duyurdu.

Akçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda annesi için dualarını ve hekimlere olan güvenini dile getirdi.

Ameliyat Giresun'da GerçekleşecekDeneyimli gazeteci Hayati Akçay, annesinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ve sevenleriyle paylaştı.

Annesinin ikinci kez kanser hastalığına karşı amansız bir mücadele verdiğini belirten Akçay, yarın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kritik bir operasyon geçireceğini ifade etti."

Önce Allah'a Sonra Hekimlerimize Emanet"Akçay, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Annem, yarın ikinci kez yakalandığı kanser nedeniyle Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata girecek. Önce Allah’a sonra hekimlerimize emanet.

Rabbim şifasını versin inşallah. Evlatları olarak yanındayız."Gazeteci meslektaşları ve çok sayıda vatandaş, Akçay’ın bu paylaşımının ardından sosyal medya üzerinden geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini ileterek aileye destek mesajları yağdırdı.