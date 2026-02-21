Türkiye fay hatlarıyla çevrili bir deprem bölgesi olduğu bilimsel olarak biliniyor. Volkanik dağlar da aynı şekilde bulunuyor. Bu volkanların çoğunda fümerol (volkanik gaz ve buhar çıkışları) gözlemlense de, aktif bir patlama durumu şu ana kadar yaşanmadı.

Ancak, bilim insanları volkanların "sönmüş" değil de "uykuda" olduğunun altını çizerek yeniden aktif hale gelebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE'DE VOLKANİK TEHLİKE

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’de yeterince gündeme alınmadığını belirttiği volkanik risklere değindi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “İlgili bakana Hasan Dağı’nın volkanik bir dağ olduğunu ifade etmiştim. MTA’nın daha önceki bir soruma verdiği yanıtta gaz çıkışlarının bulunduğu belirtilmişti” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en genç volkanlarından biri olan Hasan Dağı 3 yıl boyunca MTA tarafından incelenme kararı alınmıştı. Hasan Dağı ile ilgili bilimsel verilerin açık olduğunu belirten Gürer, Tuz Gölü’nde yapılan doğalgaz depolama tesisine de parmak basarak, “Tuz Gölü’ne yapılan doğalgaz depolama alanının bundan etkilenip etkilenmeyeceğini sorduğumda, uzaklığın 64 kilometre olduğu ve olası bir faaliyette etkinin bulunmadığı ifade edildi. Oysa bilim insanları 100 kilometrelik bir alanın yanardağ etkisiyle etkilenebileceğini belirtmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de tarihsel süreçte faaliyet göstermiş ve potansiyelini koruyan 14 volkanik aktivite riski taşıyan dağ olduğunu söyleyen Gürer, Erciyes Dağı, Nemrut Dağı, Ağrı Dağı, Karacadağ gibi farklı bölgelerde olduğunu söyledi.

Niğde sınırları içindeki Göllüdağ ve Hasan Dağı’nın son 10 bin yıl içinde aktivite göstermiş yanardağlar olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Hasan Dağı’nın yaklaşık 8 bin yıl önce faaliyete geçtiği ifade edilmektedir. Çatalhöyük kazılarında bu patlamaya ait çizimlere rastlanmıştır” ifadelerini kullandı. Çatalhöyük’te bulunan ve 8.600-8.400 yıl öncesine tarihlenen kalıntıların bu duruma işaret ettiğini belirten Gürer, “Bilimsel veriler ortadayken bu riskleri görmezden gelemeyiz” dedi.

14 il içinde yer alan Niğde ili içinde Niğde Valiliği koordinasyonunda hazırlanan İl Risk Azaltma Planı’nda (IRAP) volkanik tehlikelere yer verilmediğini söyleyen Gürer, şunları dile getirdi:

“Niğde İl Risk Azaltma Planı’nda volkanik tehlike ve risklere yer verilmediğini görüyoruz. Güvenli yerleşme ve yapılaşma alanları oluşturmak amacıyla hazırlanan eylem planlarında volkanik riskleri azaltmaya yönelik bir proje ya da eylem planı bulunmamaktadır.Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Konya, Kars, Bitlis, Ağrı, Van, Isparta, Manisa ve Diyarbakır için de bu durumun sorgulanmalıdır”

İKTİDARA VOLKANİK SORULAR

İktidara bu konuda sorular ileten Gürer şunları söyledi:

Ülkemizde aktif volkanların izlenmesi amacıyla kurulan bir sistem var mıdır?

Hangi volkanik alanlarda gerçek zamanlı izleme yapılmaktadır?

Yeterli yetişmiş personel mevcut mudur?

Bu gaz çıkışlarının insan, hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerine yönelik tıbbi jeolojik araştırmalar yapılmış mıdır?

Yapılmış ise sonuçları nedir?

GÜRER'DEN 'ÖNLEM' ÇAĞRISI

Son olarak Gürer, sorunun oluşmadan önce önlem alınarak sonlandırılması noktasında talepte bulundu. Gürer, “Bu konuda verdiğimiz soru önergelerinin kapsamlı şekilde yanıtlanmasını talep ediyoruz. Eğer bir risk varsa sıfıra indirilmelidir. ‘Olur’ da bir olasılıktır, ‘olmaz’ da bir olasılıktır. Bu nedenle alınacak önlemlerle geleceğin doğru kurgulanması ve insanların daha güvenli bir yaşam sürmesinin yolu açılmalıdır” dedi.