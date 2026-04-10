Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Eşki, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 1 Nisan tarihinde soruşturma başlatmıştı.