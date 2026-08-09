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Louisiana Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılbaşından bu yana eyalette 9 vaka tespit edildi, bunların 5’i ölümle sonuçlandı.

Yaz aylarında serinlemek isteyen tatilcileri tehdit eden Vibrio vulnificus bakterisi can almaya devam ediyor. ABD’nin Louisiana eyaletinde halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen mikroorganizma yüzünden can kayıpları artarken sağlık yetkilileri üst üste uyarılarda bulunuyor.

Sıcak havaların etkisiyle kıyılarda yoğunluk artarken, ABD’nin Louisiana eyaletinden dikkat çeken bir sağlık uyarısı geldi. Sıcak sularda bulunan ve halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen Vibrio vulnificus nedeniyle bu yıl 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD basınından Fox News'in aktardığı Louisiana Sağlık Bakanlığı verilerine göre yıl başından bu yana eyalette 9 Vibrio vulnificus vakası tespit edildi ve bunların 5’i ölümle sonuçlandı. Yetkililer, tüm vakaların açık yarası bulunan kişilerin deniz suyuna girmesiyle bağlantılı olduğunu ve enfekte olan kişilerin tamamında mevcut sağlık sorunları bulunduğunu bildirdi.

Rakamlar, eyaletteki önceki yılların ortalamasının oldukça üzerinde. Louisiana’da geçmiş yıllarda ortalama 7 vaka ve 1 ölüm görülürken, bu yıl yalnızca birkaç ay içinde 5 can kaybı yaşandı.

SICAK SULARDA ÇOĞALIYOR

Vibrio vulnificus, özellikle sıcak ve kıyıya yakın sularda daha yüksek oranlarda bulunuyor. Louisiana Sağlık Bakanlığı, bakterinin su sıcaklıklarının yükseldiği mayıs-ekim döneminde daha yaygın hale geldiğine dikkat çekti.

Bakteri, deniz suyunun açık bir yara veya kesikle temas etmesi halinde vücuda girebiliyor. Enfeksiyonun bir diğer yolu ise özellikle istiridye olmak üzere çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmesi.

Enfeksiyon nadir görülse de ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

'İKİ GÜN İÇİNDE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR'

Vibrio vulnificus enfeksiyonu; kusma, ishal ve karın ağrısının yanı sıra ciddi cilt enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Yetkililer, ağır vakalarda hastaların yoğun bakıma alınabileceği veya enfekte uzvun kesilmesinin gerekebileceği konusunda uyarıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre enfekte olan yaklaşık her 5 kişiden 1'i hayatını kaybediyor ve bazı vakalarda ölüm belirtilerin başlamasından yalnızca bir veya iki gün sonra gerçekleşebiliyor.

Cilt enfeksiyonlarında ilk belirtiler arasında ateş, kızarıklık, ağrı, şişlik, bölgede sıcaklık artışı, renk değişikliği ve akıntı bulunuyor.

Bakterinin kan dolaşımına ulaşması halinde ise ateş, titreme, septik şok ve ciltte su toplamasına benzer lezyonlar görülebiliyor.

Bazı ağır vakalarda nekrotizan fasiit adı verilen ve yaranın çevresindeki dokuların hızla ölmesine yol açan ciddi bir enfeksiyon gelişebiliyor. “Et yiyen bakteri” tanımlamasının kaynağı da bu tablo.

BAZI KİŞİLER DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Sağlıklı kişilerde enfeksiyon çoğunlukla daha hafif seyredebilirken, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde risk ciddi biçimde artıyor.

Özellikle kronik karaciğer hastalığı bulunanlar, kanser hastaları, diyabetliler, HIV taşıyanlar ve talasemi hastaları ile bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananların daha dikkatli olması gerekiyor.

PLAJA GİDENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sağlık yetkilileri, sıcak deniz veya acısuya girerken özellikle açık yara ve kesiklere dikkat edilmesini istiyor.

Taze kesik, sıyrık veya başka bir açık yara bulunan kişilerin sıcak tuzlu ya da acısuya girmemesi tavsiye ediliyor. Çiğ istiridye ve diğer kabuklu deniz ürünlerinden kaçınılması, çiğ deniz ürünlerinin suyunun diğer gıdalarla temas ettirilmemesi ve kabuklu deniz ürünleri hazırlanırken koruyucu eldiven kullanılması da öneriler arasında.

Enfeksiyon şüphesi bulunan kişilerde tanı; dışkı, yara veya kan örneklerinden alınan kültürlerle konulabiliyor. Hafif vakalarda sıvı kaybının önlenmesi önem taşırken, ağır veya uzun süren enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi uygulanabiliyor. Enfekte yaralarda ölü dokunun cerrahi müdahaleyle temizlenmesi gerekebiliyor.

Yetkililer, özellikle sıcak havalarda denize girecek kişilerin açık yaralarını kapatmalarını ve risk grubundaki kişilerin deniz suyu ile temas konusunda ekstra önlem almalarını istiyor.

VİBRİO VULNİFİCUS NEDİR?

Vibrio vulnificus, ölümcül enfeksiyon neden olabilen bakteri türüdür. Bu bakteri çiğ veya az pişmiş kabuklu deniz ürünleri yediğin vücuda girebilir. Ayrıca açık yaraları da enfekte edebilir. Vibriozis hastalığının ciddi bir formuna neden olur ve hızla septik şok ve dokuları tahrip eden büyük, yayılan kabarcıklara yol açabilir.

Vibriozis, birçok Vibrio bakterisi türünün neden olduğu hastalıkları içerir . Bunlardan biri olan Vibrio cholerae yani kolera hastalığıdır.

Vibrio Vulnificus'un Belirtileri Nelerdir ?

Vibrio vulnificus enfeksiyonunun belirtileri aniden, genellikle bakteriyle temas ettikten 24 saatten kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Kişide ciddi sağlık problemleri oluşturur. Bunlar şunlardır:

Ateş

Titreme

Ciltte kızarıklık, döküntü, hızla şişme ve ağrı

Ciltte büyük, rengi değişmiş veya ağrılı, içi sıvı dolu kabarcıklar

Bulantı ve kusma

İshal

Baş dönmesi, bayılma veya güçsüzlük ( düşük kan basıncının belirtileri )

Kafa karışıklığı veya değişen zihinsel durum

Hızlı kalp atışı

Vibriyozis bakterisi kusma ve ishalle birlikte gastroenterite de neden olabilir