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İngiltere'de bir vahşi yaşam parkında meydana gelen korkunç olayda, Sibirya kaplanının bulunduğu alana giren genç adam yaşamını yitirdi. Güvenlik bariyerlerini aşarak yırtıcı hayvanın yaşam alanına ulaşan gencin, ölümünden dakikalar önce bir ziyaretçiden istediği fotoğraf ve son sözleri gündeme geldi.

Doncaster yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta cumartesi günü yaşandığı bildirilen olayda, 20'li yaşlarında olduğu değerlendirilen genç, "Altai" isimli Sibirya kaplanının saldırısına uğradı.

ÖLÜMDEN DAKİKALAR ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Olay sırasında parkta bulunan Del Taylor isimli ziyaretçi, genç adamla saldırıdan kısa süre önce karşılaştığını anlattı.

Taylor'ın aktardığına göre genç, arka planda Sibirya kaplanının görüneceği şekilde fotoğrafının çekilmesini istedi ve cep telefonunu kendisine uzattı.

Taylor'ın partnerinin kaydettiği görüntülerde, genç adamın fotoğraf çekimi sırasında gülümseyerek "Bir tane daha, bir tane daha" dediği belirtildi.

Çekimin tamamlanmasının ardından ise "Teşekkür ederim hanımefendi" diyerek bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

BARİYERLERİ AŞTI, KAPLANIN ALANINA GİRDİ

Fotoğraf çekiminden kısa süre sonra genç adamın güvenlik engellerini aşarak Altai isimli Sibirya kaplanının bulunduğu yaklaşık iki dönümlük alana girdiği bildirildi.

Kaplanın saldırısına uğrayan genç, çevredeki ziyaretçilerin gözleri önünde ağır yaralandı.

Güney Yorkshire Polisi, saat 13.35 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye acil yardım ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen genç adam olay yerinde hayatını kaybetti.

PARKTA ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Saldırının ardından park yönetimi acil durum prosedürlerini devreye soktu.

Görevlilerin kaplanın dikkatini başka yöne çekmeye çalıştığı, bu sırada ziyaretçilerin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, hayvanın kendisine ayrılan bölümden çıkmadığını ve çevredeki ziyaretçiler açısından başka bir tehlike oluşmadığını bildirdi.

KAPLANIN AKIBETİ BELLİ OLDU

Olayın ardından gözler saldırıyı gerçekleştiren Altai isimli Sibirya kaplanına çevrildi.

Park yönetimi, Şubat 2025'te Norveç'teki Dyreparken Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ve daha sonra İngiltere'ye getirilen kaplanın uyutulmayacağını açıkladı.

Hayvanın saldırı sırasında zarar görmediği belirtilirken, park yetkilileri yaşamını yitiren gencin ailesine başsağlığı diledi.

Polis ise olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaması yönünde çağrıda bulundu.