Geçtiğimiz günlerde annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’un işi nedeniyle Lizbon’da bulunan oyuncu aniden rahatsızlanmış, kalbi durmuştu. Hızla hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.

Hayati riski atlatmasının ardından tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulan Çubuk’un sağlık durumunun gün geçtikçe iyileştiği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, ünlü oyuncu yoğun bakımdan çıkarılarak normal serviste tedavisine devam ediyor.

Yurt dışı ziyareti sırasında kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Oktay Çubuk’tan sevindirici haber geldi.

