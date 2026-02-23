Gazze’deki soykırıma verdiği destekle daha önce tepki çeken Adam Edelman’ın kaptanlık yaptığı ekip, cumartesi günkü yarışın ardından pazar sabahı kadroda değişiklik yaptı.

Olimpiyat kurallarına göre kadro değişikliği yalnızca bir sporcunun sağlık sorunu yaşaması ya da yarışmaya uygun olmaması halinde mümkün kılınıyor. İsrail Olimpiyat Komitesi, sporcu Uri Zisman’ın delegasyon başkanına yalan beyanda bulunduğunu itiraf etmesi üzerine takımı yarışmadan men etti. Komite açıklamasında bu tutumun “olimpiyat sporcularından beklenen etik standartlarla bağdaşmadığını” vurguladı.

EDELMAN SUİSTİMALİ SAVUNMAYI SÜRDÜRDÜ

Daha önce İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna’nın canlı yayında İsrail’in Gazze’deki soykırımı desteklediğini açıklamasıyla gündeme gelen 34 yaşındaki Edelman, sahte sağlık beyanının yedek sporcu Ward Fawarseh’in yarışmasına olanak sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Takım kaptanı sıfatıyla suistimali haklı göstermeye devam eden Edelman şu ifadeleri kullandı: “Son tura girerken sıralamamız zaten neredeyse kesinleşmişti. Bu nedenle yedek sporcumuzun olimpiyatlarda yarışma şansını elde etmesi bizim için daha değerliydi. Bu amaçla değişikliği gerçekleştirdik. Ancak sunduğumuz gerekçe, kadro değişikliğine izin veren kuralları karşılamadı ve son turdan çekilmek zorunda kaldık.”

Edelman’ın sahte beyanı “kriterleri karşılamama”, İsrail Olimpiyat Komitesi’nin diskalifiye kararını ise “çekilme” olarak nitelendirmesi dikkat çekti.