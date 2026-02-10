Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan Y.A.K., yaşıtı Erkan Karadeniz'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yetkililer şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan çocukları aileleriyle birlikte bulundukları yerin yakınındaki polis veya jandarma karakoluna başvurarak şikayette bulunmaları konusunda uyarıyor.