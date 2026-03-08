İstanbul Esenyurt’ta darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve video aktivisti Hakan Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tosun’un ailesinin avukatları, soruşturmanın eksik yürütüldüğü iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar tarafından savcılığa sunulan dilekçede, olayın başından itibaren kritik delillerin toplanmadığı ve bazı şüphelilerin soruşturma kapsamına alınmadığı ileri sürüldü. Dilekçede, kamera kayıtlarında görülen motosikletli üçüncü kişi Y.Ö. hakkında “kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla işlem yapılması talep edildi. Ayrıca Esenyurt Mevlana Polis Merkezi hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

DARBEDİLDİKTEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ekolojist ve gazeteci Hakan Tosun’un ailesiyle son olarak 10 Ekim akşamı iletişim kurduğu, Esenyurt’taki ailesinin yanına giderken yolda darbedildiği öğrenildi. Kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunan Tosun’un üzerinden kimlik çıkmadığı ve bu nedenle hastanede kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Tosun’un ailesine ulaşılamadığı, üç gün sonra yani 13 Ekim’de hayatını kaybettiği bildirildi.

“KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİLERİN YAKINLARIYLA İZLENDİ” İDDİASI

Avukatlar dilekçelerinde soruşturma sürecinde çeşitli ihmaller yaşandığını öne sürdü. Başvuruda polislerin elde edilen kamera kayıtlarını şüphelilerin babası ve ağabeyiyle birlikte izlediği ve bu durumun şüphelilere kaçma veya delil karartma imkânı sağladığı iddia edildi.

'EV ARAMASI YAPILMADI, TELEFONLARA EL KONULMADI'

Dilekçede ayrıca şüphelilerin yakalanmak yerine telefonla karakola çağrıldığı, evlerinde arama yapılmadığı ve cep telefonlarına el konulmadığı öne sürüldü. HTS kayıtlarının da incelenmediği ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ İÇİN “KASTEN ÖLDÜRME” TALEBİ

Tosun ailesinin avukatları, olayda üçüncü bir saldırgan olduğu iddia edilen Y.Ö. hakkında da ayrı bir suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan bilirkişi raporunda motosikletli kişinin saldırı sırasında olay yerinde bulunduğu ve saldırganlardan birinin kaçmasına yardım ettiği yönünde tespitler yer aldı.

Avukatlar, söz konusu kişinin saldırıya “fonksiyonel katkı sağladığını” belirterek müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu ve Y.Ö. hakkında “kasten öldürme” suçundan kamu davası açılmasını talep etti.