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15 yaşındaki bir kız çocuğu ailesi tarafından öldü sanılarak tabuta konuldu, aile ardından cenaze hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 7 saat boyunca tabutta kalan çocuğun cenaze töreni sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çocuğun uyanır uyanmaz çevredekilerden su istediği görüldü.

TV Azteca haber sitesini aktardığına göre, olay 10 Ekim Cumartesi günü Quiché bölgesindeki Sacapulas'ta yaşandı. Jocote köyünde yaşandığı ifade edilen olaya dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde açık tabutun içinde hareket etmeye başlayan bir kız çocuğu görüldü. Etraftakiler yaşananlar karşısında ağlarken ve şaşkınlıklarına alkışlarla ifade ederken, ailesi Yuleidy Ixcotoyac isimli çocuğa su vermeye ve kendisini tabuttan çıkarmaya çalıştı.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Genç kızın babası ve rahip Abraham Ixcotoyac Tojin, TV SAC ile yaptığı röportajda, kızının sabahın erken saatlerinde göğüs ağrısı çekmeye başladığını, bu nedenle onu hastaneye götürmeye karar verdiğini belirtti. Babanın anlattığına göre, Yuleidy Ixcotoyac’ın yolculuk sırasında nefesi kesildi, küçük kız ardından hayat belirtisi göstermedi. Baba da bunun üzerine eve dönmenin en iyisi olduğuna karar verdi, bu yüzden genç kız hastaneye hiç ulaşamadı.

Baba da bu arada kızının öldüğünü varsayarak onu eve götürmek için tabut aldı. Ailesi de bu esnada cenaze hazırlıklarına başladı.

“YEDİ SAAT BOYUNCA ÖLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM”

Yerel basın mecraları da olayın sosyal medyaya yansımasının ardından ne olduğunu öğrenmek için Yuleidy Ixcotoyac ile iletişime geçti. Genç kız, yaşadıklarını anlattığı bir videoda, göğsünde keskin bir ağrı hissettiğini, ardından aniden her şeyin tamamen karardığını söyledi. Genç kız, "Yedi saat boyunca ölü gibi hissettim, sonra hayata döndüm. Bu, Tanrı’nın bir mucizesiydi” diye konuştu.

Öte yandan, TV Azteca’nın dikkat çektiği üzere, ailesi çocuklarını hastaneye götürmedi, onun için ölüm belgesi de almadı. Bu sebeple, gerçekte ne yaşandığını doğrulayan herhangi bir tıbbi belgeye de ulaşılamadı.

Olay anını sosyal medyada paylaşan bir kullanıcı ise şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: “Guatemala'da 15 yaşında bir kız çocuğu uyandığında kendisini kendi tabutunun içinde buldu. Yuleidy Ixcotoyac şiddetli göğüs ağrısıyla yere yığılmıştı, babası da nabız alamayıp nefes almadığını düşününce öldüğünü sanmıştı. Aile onu eve getirdi, bir tabut aldı ve cenaze töreni düzenledi. Çocuk sonra aniden hareket etti, gözlerini açtı, oturdu ve su istedi…”