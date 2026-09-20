İskoç futbolunun iki devi Celtic ile Rangers, Old Firm derbisinde karşı karşıya geldi. Yalnızca ev sahibi taraftarların bulunduğu Celtic Park'ta kazanan taraf 1-0'lık skorla Rangers oldu.

Old Firm derbisinde yine Rangers güldü: Celtic'e 1 haftada ikinci darbe - Resim : 1

Rangers böylece ezeli rakibini yalnızca bir hafta içinde ikinci kez mağlup etti. Derek McInnes yönetimindeki ekip, geçtiğimiz hafta İskoçya Kupası'nda 3-0'lık ezici bir skorla yendiği Celtic'e bu kez ligde üstünlük sağladı.

Old Firm'de Rangers Celtic'i sahadan sildiOld Firm'de Rangers Celtic'i sahadan sildiSpor

RANGERS'A NADERI GALİBİYETİ GETİRDİ

Derbinin tek golü 33. dakikada geldi. Rangers'ın santrforu Ryan Naderi, Celtic ağlarını havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda farkı artırabilecek fırsatlar da yakalayan Rangers, başka gol bulamasa da skor üstünlüğünü koruyarak Celtic Park'tan 3 puanla ayrıldı.