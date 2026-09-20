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İskoç futbolunun iki devi Celtic ile Rangers, Old Firm derbisinde karşı karşıya geldi. Yalnızca ev sahibi taraftarların bulunduğu Celtic Park'ta kazanan taraf 1-0'lık skorla Rangers oldu.

Rangers böylece ezeli rakibini yalnızca bir hafta içinde ikinci kez mağlup etti. Derek McInnes yönetimindeki ekip, geçtiğimiz hafta İskoçya Kupası'nda 3-0'lık ezici bir skorla yendiği Celtic'e bu kez ligde üstünlük sağladı.

RANGERS'A NADERI GALİBİYETİ GETİRDİ

Derbinin tek golü 33. dakikada geldi. Rangers'ın santrforu Ryan Naderi, Celtic ağlarını havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda farkı artırabilecek fırsatlar da yakalayan Rangers, başka gol bulamasa da skor üstünlüğünü koruyarak Celtic Park'tan 3 puanla ayrıldı.