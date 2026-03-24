Trabzon’da 17 Mart 2024’te oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili davada karar açıklandı. Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 3 futbolcu ve 3 taraftar hakkında çeşitli cezalar verildi.

OSAYI SAMUEL’E 12 BİN LİRA CEZA

Mahkeme, Bright Osayi Samuel’in “kasten yaralama” suçunu iki kez işlediğine hükmederek toplam 12 bin lira adli para cezası verdi. Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İKİ FUTBOLCUYA 6’ŞAR BİN LİRA

Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ise aynı suçtan 6’şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Her iki oyuncu için de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı.

TARAFTARLARA CEZA VE YASAK

Mahkeme, Trabzonsporlu taraftarlardan H.Ç’ye 4 bin 480 lira, R.B. ve K.O’ya ise 6’şar bin lira adli para cezası verdi. Ayrıca bu üç kişi hakkında spor alanlarına giriş yasağı uygulanmasına hükmedildi.

HAPİS CEZASI DA VERİLDİ

Sanık H.Ç, R.B. ve K.O hakkında, yetkisiz şekilde müsabaka alanına ve sporcu bölgelerine girme suçundan 3’er ay hapis cezası verildi. Bu cezalar 2 ay 15 güne indirilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BATSHUAYI DOSYASI AYRILDI

Savunması alınamayan Michy Batshuayi hakkında ise dosyanın ayrılmasına ve yargılama sürecinin devamına karar verildi.

Verilen kararlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken derbi sonrası yaşanan olayların hukuki süreci de netlik kazanmış oldu.