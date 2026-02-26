YENİÇAĞ / ÖZEL HABER / FATİH ERBOZ

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, ABD’nin İran’ın etrafına ciddi bir yığınak yaptığını ifade ederek,

“ABD, İran’dan atılabilecek hipersonik ve balistik füzelere önlem aldı. Uçak gemilerini buna göre konuşlandırdı. İran’daki Devrim Muhafızları öncelikli hedef. Ardından kendi çıkarları doğrultusunda İran’a yön verecekler. Bu kapsamda ABD, Hürmüz boğazına egemen olabilmek için Umman’da konuşlanırken, İsrail İran’dan çıkacak Belucistan’ı kontrol altına alacak. Yapmak istedikleri bu yönde” dedi.

ABD’nin kuzeye gönderdiği gemilerini İran’ın içinde bulunan bölgeye yönlendirdiğini ifade eden Karakuş, şunları anlattı:

“Afganistan-Karadeniz-Ermenistan hattını oluşturdular. Birinci hat burası. Büyük ihtimalle Karadeniz’de uçaklar yakıt ikmali yapacaklar. Ayrıca Ermenistan’a bakım ve ikmal üssü de kurdular. Burası da uçaklara yardımcı olacak. İkinci olarak Girit’te Sudabay hava üssüne F-35 uçaklarını ve A-10 ikmal uçaklarını getirdiler. Burada da ciddi bir yığınak gözlemliyoruz. Suudi Arabistan’daki askeri varlığını doğudan Cidde’ye doğru kaydırdı. ABD bu bölgelerde hazırlıklarını tamamlamış durumda.”

ABD’nin İran’ın füzelerine ve Çin’in gönderdiği füzelere karşı da önlem aldığını hatırlatan Karakuş, “Bu füzelerin menzillerinin dışına çıkabilmek için doğudaki uçak gemisini ve diğer gemileri Umman’ın dağlık bölgelerinin arkasına aldı. Hipersonik füzelerin ve balistik füzelerin menzilinin dışına çıkardı. Kritik bir başka nokta İsrail’deki yığınaklanma. 100 bin bomba ile 90 gün boyunca operasyon yapabilecek kapasitede bir durumda ABD. Ayrıca tahminen İsrail’in 500 bin bombası bulunuyor ” dedi.

ABD ve İsrail’in operasyon hedeflerinin de belli olduğunu kaydeden Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD ve İsrail’in ana hedefi Hürmüz boğazını kontrol altına almak. Bunun için ABD Umman’ı kontrol ederken, İsrail’de İran’ın yeni yapılanmasının ardından kurulacak Belucistan’ı kontrol etmek istiyor. Bu amaçları olduğu için de vuracakları ilk hedef olarak devrim muhafızları seçildi. ABD’nin ise bir başka hedefi Çin’in kurduğu kalkınma yolu. Yani, Pakistan, Çin üzerinden gelecek mallar Irak’ın FAO limanından Türkiye’ye gelecek, İstanbul’daki üçüncü köprüden geçerek Avrupa’ya ulaşacak. Kısacası Refah Yolu Projesi’ni engelleyecekler. Aynı zamanda bu operasyon ile ABD, burada bir darbede Çin’e vurmuş olacak.”

ABD’nin operasyonlarını Jara üssünden yapacak şekilde konuşlandığını anlatan Karakuş, “1991yılında Irak harekatı sırasında ABD uçakları Irak’a 105 bin sorti yapmıştı. Bu uçaklar Suudi Arabistan’dan kalktı. Bölgedeki diğer üs noktalarından kalktı. Bu sayıdaki uçak sortisinin sadece 5 bini İncirlik’ten olmuştu. Yani ABD İncirlik üssünü çok kısıtlı kullandı. Olası İran operasyonunda da yine Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerindeki üslerini kullanacaktır. Ayrıca Diaga Garcia üssünü de kullanacaktır. Uçak gemileri ve diğer gemiler daha çok havada koruma amaçlı olarak kullanılır. Bunun dışında operasyonun seyrine göre pozisyon alacaktır. ABD’nin operasyon planını bu şekilde hazırladığını elimizdeki verilerden söyleyebiliriz” diye konuştu.