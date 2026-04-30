TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu’nun hazırladığı rapor, eğitim sisteminde kapsamlı değişikliklerin kapısını araladı. Okullarda ve dijital ortamlarda artış gösteren zorbalık vakalarına karşı hem teknolojik hem de pedagojik yeni adımlar planlanıyor.

Rapora göre öğrencilerin zorbalık olaylarını hızlı şekilde bildirebilmesi için “Alo Zorbalık” adıyla özel bir ihbar hattı kurulacak. Bunun yanı sıra mobil cihazlara entegre edilecek “dijital imdat butonu” sayesinde öğrenciler tek dokunuşla konum bilgisi göndererek yardım talep edebilecek.

MÜFREDAT VE GÜVENLİKTE ÇİFT YÖNLÜ ADIM

Eğitim müfredatında da önemli değişiklikler öngörülüyor. “Empati ve Sosyal Beceriler” dersinin zorunlu hale getirilmesi planlanırken, çatışma çözme becerilerinin erken yaşta kazandırılması hedefleniyor. Akran arabuluculuğu uygulamaları yaygınlaştırılacak, öğrencilerin aktif rol alacağı konseyler kurulacak.

Fiziksel güvenlik önlemleri de artırılıyor. Okullarda koridor, bahçe ve çevre gibi alanlar daha sıkı denetlenecek; kamera sistemleri ve görevli personel sayısı artırılacak. Öğrencilerin şikâyetlerini rahatça iletebileceği erişilebilir destek mekanizmaları kurulacak.

Öte yandan rapor, yalnızca mağdur öğrencileri değil, zorbalık eğilimi gösteren çocukları da kapsıyor. Bu kapsamda empati, öfke kontrolü ve sosyal beceri odaklı rehabilitasyon programları uygulanacak, risk altındaki öğrenciler erken aşamada tespit edilerek uzman desteğine yönlendirilecek.