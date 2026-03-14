Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarında velilerin “okul seçme” girişimlerini önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlığı gerçekleştirildiği iddia edildi.

SAHTE ADRESLE KAYIT YÖNTEMİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Nefes gazetesinde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ‘sahte’ adresle kayıt yapılmasını engellemek için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Türkiye’de 2009-2010 eğitim öğretim yılından beri okul kayıtları MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) adres bilgileri göz önünde bulunarak e-Okul üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriyor. Fakat velilerin kayıt öncesinde ikametgâh adresini değiştirerek veya bazı okullara bağış yaparak sistemi aşabildiği biliniyor.

‘İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR’

Bakan Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamada, önümüzdeki eğitim öğretim yılında okul kayıtlarına ilişkin yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını ve bu konuda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü söylemişti.

GEÇMİŞE DÖNÜK FATURA YÖNTEMİ

Nefes’in aktardığına göre Meclis kulislerinde konuşulan yöntemlerden biri, kayıt yaptıracak öğrencinin velisinden geçmişe dönük fatura ibrazı talep edilmesi. Böylece adresin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi hedefleniyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer seçeneğe göre ise adres bilgileri sistemle uyuşmuyorsa, okul bağışı yapılsa dahi kayıt işleminin gerçekleşmesine izin verilmeyebilir.

YUSUF TEKİN DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Yusuf Tekin, daha önce Yeni Şafak’a verdiği bir röportajda, yeni yapılan okullarda sınıf mevcutlarını 25 öğrenciye kadar düşürmeyi hedeflediklerini söyleyerek, bir ilkokul yatırımının ortalama 400 milyon liraya mal olduğunu dikkat çekerek, velilerin adres değiştirerek farklı okullara yönelmesinin planlamayı zorlaştırdığını söylemişti.

Adres taşıma yoluyla sistemin aşılmaya çalışıldığını belirten Tekin, “Vatandaş çocuğun adresini başka mahalleye taşıyor. Herkes bunu yaparsa sistemi nasıl yöneteceğiz?” sözlerini sarf etmiş ve bu sebeple İçişleri Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek “Eylül itibarıyla ciddi tedbirler devreye girecek” ifadelerini kullanmıştı.