Kış mevsimiyle birlikte okullarda ve kreşlerde salgın hastalıklar artış gösteriyor. Ebeveynlerin en büyük endişesi çocukların sık sık hasta olması oluyor. Uzmanlar, çocukları virüs ve bakterilerden korumanın en etkili yolunun güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini ifade ediyor.

Uzmanlara göre, C vitamini bakımından zengin narenciyeler, yeşil yapraklı sebzeler ile probiyotik kaynağı ev yapımı yoğurt ve kefir sofralardan eksik edilmemelidir. İşlenmiş ve şekerli gıdalar ise bağışıklık hücrelerinin işlevini baskıladığı için sınırlandırılmalı

DÜZENLİ UYKU ÖNEM TAŞIYOR

Büyüme ve doku onarımının gerçekleştiği uyku sürecinde, vücudun savunma hücreleri olan sitokinlerin üretimi için kritiktir. Okul çağındaki çocukların günde ortalama 9-11 saat kaliteli uyuması bağışıklığı doğrudan destekliyor.

Enfeksiyonların yayılmasını önlemede ellerin en az 20 saniye boyunca sabunla yıkanması en basit ve etkili yöntem...

Soğuk havaya rağmen kapalı alanların günde birkaç kez havalandırılması ortamdaki virüs yoğunluğunu azaltıyor. Ayrıca kaloriferlerin kuruttuğu hava yerine ortam nem dengesinin korunması solunum yollarını koruyor.

Uzmanlar, çocukları "hava soğuk" diyerek eve kapatmak yerine kat kat giydirerek açık havada yürüyüş ve oyun oynamalarına imkan tanınması gerektiğini belirtiyor.

Doğru beslenme, düzenli uyku ve hijyen kurallarına dikkat edilerek çocukların kış sezonunu çok daha sağlıklı ve zinde geçirmesi sağlanabilir.