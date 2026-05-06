SAMSUN'DA AKRAN ZORBALIĞI: GENÇ KIZI DÖVÜP KAYDETTİLER

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Cemil Meriç Ortaokulu bahçesi, geçtiğimiz günlerde büyük bir şiddet olayına sahne oldu. Rojda Altıntaş’ın Ensonhaber’deki haberine göre 30 Nisan akşamı yaşanan olayda, 17 yaşındaki D.A. isimli genç kız, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup akranı tarafından acımasızca darp edildi.

ŞİDDET ANLARINI KAYDETMİŞLER

Olay sırasında okul bahçesinde bulunan S.G. (17), B.G. (14), H.K. (15) ve N.S. (19), mağdur D.A.'ya saldırdı. Saldırının gerçekleştiği o anlar, saldırganların yanında bulunan kişilerce saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİ POLİSE TESLİM ETTİ

Uğradığı darp sonrası 5 Mayıs tarihinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden mağdur D.A., kendisine yönelik şiddetin kanıtı olan o görüntüleri emniyet güçlerine teslim etti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şiddet olayına karıştığı belirlenen 17 yaşındaki S.G. ve 19 yaşındaki N.S. hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Yaşları daha küçük olan 14 yaşındaki B.G. ve 15 yaşındaki H.K.’nin ise ifadeleri alınmak üzere savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.

Soruşturmanın 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.