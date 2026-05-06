Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Gündem AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı

AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in katıldığı bir programda paylaştığı son anket verileri,bağımsız anket şirketlerinin sonuçlarıyla taban tabana zıt bir tablo ortaya koydu. Özdemir, AK Parti’nin makası açtığını iddia etse de sahadan gelen diğer anketler 'başka bir gerçeği' gösterdi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 1

Ekonomik kriz ve 'bağımsız yargı' diyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarını sürdürürken, 2026 yılının ilk yarısında siyasetin en sıcak başlığı anketler olmaya devam ediyor.

1 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 2

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in Habertürk TV ekranlarında açıkladığı ve partisinin oy oranını yüzde 35,8, CHP’yi ise yüzde 30,7 gösteren anket sonuçları siyaset kulislerinde tartışma başlattı.

2 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 3

Özdemir’in "AK Parti makası açtı" iddiası, kısa süre önce yayımlanan bağımsız araştırma verileriyle karşılaştırıldığında büyük soru işaretleri yarattı.

3 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 4

BAĞIMSIZ ANKETLERDE "CHP BİRİNCİ" ÇIKIYOR

Özdemir’in açıkladığı tablonun aksine, güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan ORC Araştırma’nın Şubat 2026 verileri tam tersi bir sonucu belgelemişti. İstanbul genelinde yapılan o çalışmada:

4 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 5

CHP aldığı yüzde 32,5 ile birinciliğini korurken,

5 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 6

AK Parti yüzde 31,3 ile rakibinin gerisinde kalmıştı.

6 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 7

Özdemir’in "5 puan öndeyiz" açıklaması ile bağımsız veriler arasındaki bu yaklaşık 8 puanlık fark, AK Parti’nin kendi lehine bir "algı yönetimi" mi yaptığı sorusunu gündeme getirdi.

7 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 8

İl Başkanı Özdemir, anketleri paylaşırken CHP’yi İBB kaynakları üzerinden "siyasal çürüme" ile suçlasa da, siyasi analistler asıl çürümenin "verileri eğip bükmek" olduğunu ifade etti.

8 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 9

Analistlere göre sahadaki diğer anketlerde seçmen nezdinde 'ekonomi' AK Parti’nin yükselişini zorlaştıran en büyük etken olarak görülüyor.

9 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 10

Genç seçmen CHP ve diğer muhalefet partilerinin üstünlüğü devam ediyor.

10 11
AK Partili isim öyle bir anket paylaştı ki... Sosyal medyadan yorum yağdı - Resim: 11

Abdullah Özdemir’in "Yükseliş trendindeyiz" sözlerinin, bağımsız antketçilerin "AK Parti yerinde sayıyor, MHP eriyor" tespitleriyle çelişmesi sosyal medyada gündem olurken, AK Parti İstanbul yönetiminin seçmeni teselli etme çabası olarak nitelendirildi.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro