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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Alparslan Kuytul'a yönelik sosyal medyada “Sıra sana da gelecek’ sözleri gündem oldu. Saral’ın ifadelerinin ardından Alparslan Kuytul’un bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Oktay Saral'ın ise ilgili paylaşımını silmesi de dikkat çekti.

OKTAY SARAL: SIRA SANA DA GELECEK

Alparslan Kuytul'un kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonları değerlendirdiği bir videonun sosyal medyada yayımladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise söz konusu video üzerinden yaptığı paylaşımda Kuytul'a hitaben, “Senin de suyun yeterince ısındı Alparslan Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!” ifadelerini kullandı. Bu sert çıkış, kısa sürede dijital mecralarda ve çeşitli haber sitelerinde gündem oldu.

SABAH SAATLERİNDE FURKAN VAKFI’NA OPERASYON

Saral’ın ifadelerinin ardından bugün ise Furkan Vakfı’na şafak operasyonu gerçekleşmesi dikkat çekti. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul bu sabah saatlerinde operasyonla gözaltına alındı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Oktay Saral söz konusu paylaşımını üzerinden bir gün geçmeden sosyal medya hesabından sildiği görüldü.