İktidar medyasının kalemi Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan AKP'lilere dikkat çeken bir uyarı geldi. Parti kadrolarına seslenen yazar, “Cumhurbaşkanı nasıl olsa kazanır” anlayışının artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek, seçim süreci öncesi kritik bir döneme girildiğini belirtti.

Müderrisoğlu, son kabine değişikliği ile AKP siyasetinde yeni bir hareketlenme olduğunu söyleyek Cumhurbaşkanı’nın sınırlı bir müdahalesinin güçlü bir mesaj olarak algılandığını belirtti. Müderrisoğlu’na göre bu tablo, makamların geçici; hizmet anlayışı ve dava bilincinin ise kalıcı olduğunu yeniden hatırlattı.

1,5 YILLIK KRİTİK SÜRE

Müderrisoğlu, erken seçimi işaret ederek yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir çalışma döneminde vatandaşın gündelik yaşamıyla ilgili sorunların çözümünün siyasi açıdan belirleyici olacağını ifade etti.

Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde “ince ayar” yapılana kadar kabine üyelerinin parti teşkilatları, Meclis grubu ve medya ile ilişkilerini yeniden düzenlemesi gerektiğini ifade ederek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nın rolünün kritik olduğunu vurguladı.

'NASIL OLSA REİS KAZANIR ANLAYIŞI BİTTİ'

Müderrisoğlu, parti içindeki “Nasıl olsa Reis kazanır” anlayışının sürdürülebilir olmadığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lokomotif olduğu dönemlere duyulan nostaljinin gerçekçi bir siyasal strateji üretmeye yetmeyeceğini ifade etti.

Cumhur İttifakı’nın siyasal duruşunun önemine dikkat çeken Müderrisoğlu, AKP kadrolarının Cumhurbaşkanı’ndan yük alan bir pozisyonda hareket etmesi gerektiğini belirtti. Kariyer planlarının ve kişisel hesapların geri planda bırakılması uyarısında bulunan Müderrisoğlu, önümüzdeki sürecin hem parti hem de iktidar açısından belirleyici olacağını aktardı.