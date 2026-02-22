Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri rüşvet ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon düzenledi. Hatay merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis’te gerçekleştirilen baskınlarda 46 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu ile birlikte 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 euro, 87 bin 310 TL ve 3 bin 100 Suudi riyali ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda fişeğe de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Şubat’ta adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 26’sı tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şifreli iletişim ve “rüşvet havuzu” sistemi

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, şüphelilerin rüşvet organizasyonunu sistemli şekilde yürüttüğü tespit edildi. Memurların internet tabanlı programlar ve telefon üzerinden şifreli iletişim kurduğu, her yıl başında geçiş ücretlerini artırdığı ve elden toplanan rüşvetleri ortak bir havuzda biriktirerek ay sonunda paylaştığı belirlendi.

Soruşturmada ayrıca, analize gönderilmesi gereken ürünlerin rüşvet karşılığında işlem görmeden geçirilmesi, evrakla uyumsuz yüklerin göz ardı edilmesi ve riskli araçların kontrol edilmiş gibi gösterilerek geçişine izin verilmesi gibi usulsüzlüklerin yapıldığı ortaya çıktı.