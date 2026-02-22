Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Elazığ’da depremzede bir aileye yaptığı iftar ziyareti, beraberinde götürülen "Erdoğan posterli reklam panosu" tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Can Özçelik, konuyu Bakanlık kaynaklarına sorduğunu aktardı.

'PANO, RAMAZAN AYI BOYUNCA TÜM ZİYARETLERDE OLACAK'

Özçelik, Bakan Vedat Işıkhan’ın Elazığ ziyaretinde çekilen karedeki panonun AKP il başkanlığının Ramazan ayı boyunca yaptığı tüm ziyaretlerde yer alacağını belirtti. Özçelik, diğer iftar yemeklerinde de aynı panoların yer aldığını söyledi.

Can Özçelik'in paylaşımı şöyle:

"PANO BAKANLIĞIN DEĞİL

AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANLIĞININ KONSEPTİ ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Elazığ’da yaptığı ev ziyareti iftar programında yer alan pano çok tartışıldı.

Bakanlık kaynaklarına konuyu sordum.

Bakan Vedat Işıkhan’ın Elazığ ziyaretinde çekilen bu karede yer alan pano AK Parti il başkanlığının Ramazan ayı boyunca yaptığı tüm ziyaretlerde yer alacakmış. Pano, Bakanlık tarafından değil Elazığ AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlanmış.

Diğer iftar yemeklerinde de aynı panolar yer almış."