Süper Lig ekibi Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran José Mourinho ile yaşadığı olayla ilgili Talksport’a konuştu.

“Yaşadıklarınızdan sonra José Mourinho’ya saygı duyuyor musunuz?” sorusuna Buruk, şu yanıtı verdi:

“Dün gördüğüm kadarıyla yine kırmızı kart görmüş. Bu onun tarzı. Ama bence çok büyük bir teknik direktör. Belki şu an eskisiyle aynı seviyede olmayabilir ama çok büyük işler başardı. Dünya futbolu için en önemli teknik adamlardan biri. Ona saygı duyuyorum; sadece ona değil, tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum.”