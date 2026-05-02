Trendyol Süper Lig’de Samsunspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, erken gelen golün ardından oyunun kontrolünü kaybettiklerini vurguladı.

OKAN BURUK: 'MAÇLAR OYNANMADAN KAZANILMIYOR'

Karşılaşmanın başlangıcına iyi girdiklerini belirten Okan Buruk, “Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Devamında 1-1'i yakaladıktan sonra rakibimiz, biraz daha oyunun içinde kötü olduk. 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük” dedi.

İkinci yarıya da etkili başladıklarını ifade eden Buruk, “Barış ve Osimhen'in değerlendiremedikleri pozisyonlar var. Rakibimiz de tüm şansları değerlendirdi. İyi oynadılar” şeklinde konuştu.

'ÇOK HATA YAPTIK'

Karşılaşmanın kırılma noktalarına dikkat çeken Buruk, “11'e 10 sonrası farklı bir oyun oldu. Oyunumuzun çok altında kaldık, çok hata yaptık. Bölgesel olarak söylemeyeceğim ama takım olarak çok hata yaptık” ifadelerini kullandı.

'KIRMIZI KART TALİHSİZLİK'

Günay Güvenç’in gördüğü kırmızı kartla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, “Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı, Günay'ın eline geliyor ve Günay'ın eli açılıyor” dedi.

'ANTALYASPOR MAÇINI KAZANIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Şampiyonluk yarışına da değinen Buruk, “Bu maçı ve şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu belli etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

TORREIRA AÇIKLAMASI

Lucas Torreira’nın durumuna da değinen Buruk, “Torreira arka adalesinde yorgunluk hissetti. Değiştirmek zorunda kaldık. Bir sonraki maça bakacağız” ifadelerini kullandı.