Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile oynanacak karşılaşma öncesinde Allianz Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

OKAN BURUK: “SKOR AVANTAJI REHAVETE YOL AÇMAMALI”

Osimhen’in son durumuna ilişkin bilgi veren Buruk, “Osimhen son iki gün bizimle idmana çıktı. Oynayabilecek durumda” dedi.

Nijeryalı golcünün takım için önemine değinen tecrübeli teknik adam, “Osimhen bizim için değerli. Sadece golcü kimliğiyle değil, takım oyuncusu olarak da çok önemli. Takımı yukarı çekiyor. İlk maçta gol atmadı ama üç golde de büyük katkısı vardı. Sara maçın adamı oldu ancak Victor da yıldızlardan biriydi. Barış gibi o da ilk maça damga vurdu” ifadelerini kullandı.

Kadrodaki alternatiflere dikkat çeken Buruk, “Çok önemli iki santrfora sahibiz. Birçok takım bir forvet bulmakta zorlanırken biz iki üst düzey santrfora sahibiz. Yarın Türk futbolu için çok önemli bir gece olacak. Hem ülke puanına katkı yapmak hem de Galatasaray’ın hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyoruz” diye konuştu.

Rövanş karşılaşmasına aynı ciddiyetle çıkacaklarını vurgulayan Buruk, “İkinci maçı oynayacağız ve aynı tutkuyu yaşıyoruz. İlk maçı hiç oynamamış gibi sahada olmalıyız. Skor avantajı önemli ancak konsantrasyondan ödün veremeyiz. Bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir karşılaşma olacak” dedi.

OSİMHEN: “KAYBETMEYİ SEVMİYORUM”

Victor Osimhen ise ilk maçtaki oyunu tekrarlamaları gerektiğini belirterek, “Tek eksiğimiz RAMS Park olacak ama taraftarımızın desteğini burada da hissedeceğiz. Ayakları yere basan bir takımız. Şampiyonlar Ligi’nde yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Skor avantajına rağmen rehavete kapılmayacaklarını ifade eden Osimhen, “Karşı taraftan korkmuyoruz ama saygı duyuyoruz. 90 dakika çok uzun. Herkes hazır” şeklinde konuştu.

Takımdaki rolüne ilişkin değerlendirmede bulunan yıldız futbolcu, “Hocamın bana verdiği görev takıma öncülük etmek. Nerede oynarsam oynayayım sorumluluğum bu. Skor farkı nedeniyle rahatlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakatlık sürecinde sağlık ekibine teşekkür eden Osimhen, Galatasaray’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Kaybetmeyi sevmiyorum. Kazanma fırsatımız varsa değerlendirmek isterim. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi.

Geleceğine ilişkin soruya da yanıt veren Osimhen, “Dünyadaki oyuncuların yüzde 90’ı Juventus’ta oynamak ister. Ancak şu an Galatasaray’da çok mutluyum” şeklinde konuştu.