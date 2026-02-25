Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesaplarına yönelik sansür uygulandığını öne sürerek, özellikle son bir yılda paylaşımlarının gösterim ve etkileşim oranlarının bilinçli şekilde düşürüldüğünü öne sürdü.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklama şu şekilde:

''Türk Milleti'nin her sorununu paylaşan, Türk Milleti'ne kurulan ve kurulmak istenen tuzakları deşifre eden, bunu yaparken sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan bir siyasi parti genel başkanı olarak, muhalefete yönelik dijital bir kuşatmanın ve sistemli bir sansürün gerçeklerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ben Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ olarak, yayınlanan tüm sosyal medya analiz raporlarında 'en çok etkileşim alan siyasetçi' olmama rağmen, sosyal medyada son bir yıldır paylaşımlarımın gösterim sayıları ve etkileşim oranları, adeta görünmez bir el tarafından aşağı çekilmektedir.

Sosyal medya platformları (X, Meta, YouTube), herhangi bir 'shadow ban' veya perdeleme kararı almadıklarını, bu gibi durumların bazı ülkelerde yerel hükümetler tarafından bant daraltması şeklinde gerçekleştirebileceklerini ima eden yanıtlar veriyorlar.

Zafer Partisi olarak gece gündüz sahada, vatanımızın her köşesinde en aktif çalışmayı yürüten parti olmamıza rağmen, bu sahadaki devasa ilginin dijital mecralara yansımasının yapay şekilde engellendiğini görmemek için kör olmak gerekiyor.

İşin ironik tarafı şudur ki, bir yandan sosyal medya görünürlüğümüz düşürülürken, sosyal medyada sesimiz kısılmaya çalışılırken, bağımsız siyasi anketlerde Zafer Partisi'ne olan halk desteği her geçen gün artmaya devam etmektedir.

''KORKAN BİR 'ÜST AKIL' DEVREDEDİR''

Anketlere de yansıyan Zafer Partisi'nin yükselişi göstermektedir ki Büyük Türk Milleti gerçeği görüyor. Ancak milletimizin gördüğü bu gerçeğin dijital platformlarda yayılmasından korkan bir 'üst akıl' devrededir.

''GERÇEKLERİN HALKA ULAŞMASINDAN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?''

Bu sansürün en sıcak örneği daha bugün yaşanmıştır. Dün katıldığım Gazeteci Ebru Çanak’ın YouTube kanalındaki Göz6 programında; PKK terör örgütünün Suriye’de nasıl devletleştiğini, TBMM'de kurulan komisyonun yayınladığı raporda, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına dair verilen tehlikeli ipuçlarını, Türk Milleti kavramının anayasadan silinmek istenerek Türkiye'nin Lübnanlaştırılmaya çalışıldığını anlattım. Bu video, yayınlanmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden engellendi. Youtube videoyu yayınlamayı durdurdu. Gerçeklerin halka ulaşmasından bu kadar mı korkuyorsunuz?

''BENİM VE ZAFER PARTİSİ'NİN HESAPLARINI DAHA AKTİF TAKİP EDİN''

Büyük Türk Milleti'ne Çağrı: Sesimizi kısmak isteyenlere, bizi sosyal medya platformlarında görünmez kılmaya çalışanlara en büyük cevabı siz vereceksiniz. Benim ve Zafer Partisi'nin hesaplarını daha aktif takip edin, paylaşımları alıntılayın, yorumlar yapın, insanlar arasında yayarak bu kuşatmayı delip geçin.

''HER ZAMAN TÜRK MİLLETİ'NİN YANINDAYIZ''

Gölge kurumlar üzerinden yürütülen bu sansür, bizim vatan savunmamızı engelleyemeyecektir. Biz buradayız; sahada, sokakta, sosyal medya platformlarında ve her zaman Türk Milleti'nin yanındayız.''