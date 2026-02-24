Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
Osimhen Konya'ya para için mi gitmedi? Abdullah Kavukcu yanıt verdi

Galatasaray’da futbolcuların maaşlarının ödenmediği ve Victor Osimhen’in parasını alamadığı için Konyaspor deplasmanına katılmadığı iddiaları gündeme geldi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Nijeryalı golcünün dizindeki ağrı nedeniyle değil, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle kriz çıkarıp Konya’ya gitmediği yönünde söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

Özellikle bazı taraftar hesapları ve spor haber siteleri, iddiaları doğrular nitelikte paylaşımlarda bulundu.

Levent Tüzemen’in haberine göre, Konya deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından bu tür söylentiler sosyal medyada daha da hız kazandı.

GSYİAD iftarında bazı üyelerin bu haberlere inanarak kendisine soru yönelttiğini aktaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, söz konusu iddiaları çürüten bir yanıt verdi. Kavukcu, attığı tweet’i göstererek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kavukcu açıklamasında, “Galatasaray’ın mali durumu sağlıklıdır ve kulüp olarak herhangi bir ödeme sorunu yaşamıyoruz.

Avrupa’da futbolculara ödemeler genellikle üç ay sonunda yapılırken, bizde ocak ayı alacakları şubat ayında, şubat ayı alacakları ise mart ayında ödenmektedir. Bu durum, Avrupa’daki uygulamaların önündeyiz anlamına gelmektedir.

Ayrıca Başkanımız Dursun Özbek’in hassasiyetiyle bir karar aldık; oyuncuların primlerini asla biriktirmiyor ve ödemeleri derhal hesaplarına yatırıyoruz.

Bu haberleri bilerek yayıyorlar ve amaçları Galatasaray’ın içinde karışıklık yaratmak, içimize nifak tohumları ekmektir.

Ödeme yapılmadığı iddiası tamamen gerçeğe aykırıdır. Eğer ödeme konusunda bir sıkıntı yaşasaydık, 15 Ocak’ta UEFA’ya verdiğimiz borçsuzluk belgesini alabilir miydik?” ifadelerini kullandı.

