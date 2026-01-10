Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynanacak derbi maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'SAKİN KALMAK ÖNEMLİ'

Okan Buruk şunları söyledi:

Biz tabi yolda trafiğin içerisinde gelirken bu havada bu şartlarda iki takım taraftarın bu stada koşması çok önemli. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Biz de gerekeni yapacağız. Saha içerisinde sakin kalmak ve oyun planlarımızı doğru şekilde uygulamak istiyoruz.

'GEÇEN SENE KUPADA GÜNAY OYNAMIŞTI'

Rakibimizin yeni transferlerle iki yeni oyuncusu var. Bizim alışık olduğumuz kadromuz var. Son maçtan 3 oyuncumuzu değiştirdi. İlkay ile Sara geçen maç çok iyi oynamıştı. Bugün Torreira ile Lemina oynayacak. Geçen sene kupa maçlarında Günay oynamıştı. Kazandığımız kupada o vardı. Bugün onu tercih ettik. Uğurcan Trabzonspor maçında çok iyiydi. Böyle bir planlama yapmıştık, onu hayata geçirdik.

Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı bir hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız.