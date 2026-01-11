Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sulama havuzuna düşen 12 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bayat Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Abdullah isimli çocuk, ailesinin gözleri önünde henüz bilinmeyen bir nedenle sulama havuzuna düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk aşamada havuzdaki suyun boşaltılması sağlanırken, ardından AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçlar arama çalışmasına katıldı. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki havuzda yapılan çalışmalarda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede Abdullah Abdullah’ın boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.