İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince belirlenen bir adrese yapılan baskında, büyük miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 makineye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.