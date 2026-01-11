İngiltere FA Cup 3. Turu'nda Newcastle United'a normal süresi 2-2, uzatmaları 3-3 sona eren maçta penaltılarla mağlup olan Bournemouth'ta milli forvet Enes Ünal yine büyük bir şansızlık yaşadı.

Uzun süre sonra ilk kez Bournemouth formasıyla 11'de başlayan Enes Ünal 30'uncu dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Evanilson'a bırakarak kenara geldi.

Maç sonu Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola Enes Ünal'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

IRAOLA: 'ENES ÜNAL BİR SÜRE OYNAYAMAYACAK'

Iraola Enes Ünal'ın yaşadığı sakatlığa dair şunları söyledi:

"Sanırım, ön çapraz bağ sakatlığından sonra bir yıl aradan sonra ona ilk kez ilk 11'de şans vermek için iyi bir maç olacağını düşündük. Daha önce yedek kulübesinden oyuna girerek süre almıştı.

Sanırım geçen gün 30 dakikadan fazla oynadı. Bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45, 50, 55 dakika oynayabileceğini düşündük.

“Ama ne yazık ki, hem bizim hem de özellikle onun için, bu gelişim sürecinde bir duraklama olacak ve bir süre sahalardan uzak kalacak. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre oynayamayacak.”