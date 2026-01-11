SANA’nın geçtiği habere göre, Suriye’nin Halep kentinde yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü YPG/SDG mensubu son grubun şehir dışına tahliyesi başlatıldı.

Şeyh Maksud Mahallesi’nde kuşatılan örgüt mensuplarının, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından oluşturulan konvoyla Halep’ten ayrıldığı bildirildi. Tahliye edilen grubun, YPG/SDG kontrolündeki Tabka bölgesine yönlendirildiği kaydedildi.

Akşam saatlerinde Yasin Hastanesi çevresinde bulunan diğer YPG/SDG unsurlarının da aynı kapsamda bölgeden çıkarılmasıyla birlikte, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu da güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Halep’ten ayrılan bu grubun şehirdeki son YPG/SDG unsurları olduğunu aktardı. Suriye ordusu, mahalledeki askeri operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede kontrolün sağlandığını duyurdu.