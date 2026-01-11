Antalya Kepez'de halk otobüsü şoförü olarak görev yapan A.Ü., otobüse binmek isteyen şehit yakınlarına izin vermemiş ve olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. İddiaya göre, şehit annesi A.A. ve kızı, kartlarını okuttuklarını belirtmelerine rağmen otobüs şoförü A.Ü. tarafından kart basılmadığı gerekçesiyle otobüsten indirildi. Ailenin şehit yakını olduklarını ifade etmesine rağmen şoförün “Şehit ailesi olman beni ilgilendirmez” sözleri ise kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

SİLAHLI SALDIRI

Söz konusu görüntüler ile tartışmalara konu olan ve hakkında idari soruşturma başlatılan şoför A.Ü., bugün Antalya'da kurşunların hedefi oldu.

Saldırının neden gerçekleştiği bilinemezken, Antalya Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yaşadığı bilinen Sedat Peker, saldırıya ilişkin çok sayıda gönderiyi sosyal medya hesabından paylaşması ile dikkat çekti.

'RUH ADAMIN SELAMI VAR'

Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği belirlenen A.Ü.’ye ateş eden şahıs, saldırı sırasında “Ruh Adam’ın selamı var” sözleriyle ateş açtı.