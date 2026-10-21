Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Fransa'da oynanan karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi bırakmayarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının maç boyunca oyun disiplininden kopmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değindi.

'LILLE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORDUK, ARDINDAN DERBİYİ'

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Hedefimiz bu maçı unutup, tabii ki güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama 5 gün sonra bir derbi var."

'GERİYE DÜŞTÜK VE ÖNE GEÇTİK OYUN DİSİPLİNİNİ BIRAKMADIK'

"Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Geçen sene sadece Ajax maçında bunu tatmıştık. Lizbon maçını alamadık ama burada bir deplasman galibiyeti çok sevindirici. Puan durumundaki yerimizi yükseltmek mutlu etti. Bu 5 maç çok kritik. Geçen sene son maça daha garanti gitmiştik.

Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz. Birinci galibiyeti aldık. Kazandığımız için mutluyum. Aynı istek ve aynı konsantrasyonla başladık ve bitirdik. Hep önde oynamaya çalıştık. Geriye düştük ve öne geçtik. Geri düşünce de tepki verdik. 90 dakikaya yaydık oyunu. Oyun disiplinini bırakmadık. İyi çıkışlar yapsaydık skoru büyütebilirdik."

'TÜRK FUTBOLU İÇİN SEVİNDİRİCİ'

"Lille iyi bir takım. Fransa'da liderle aynı puandalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için, Türk futbolu için sevindirici.

1-0 öne geçiyoruz, seviniyoruz ama benim bile saha kenarında kafamın bir kenarında önceki iki maç öne geçtik... Psikolojik olarak yaşıyorsunuz. 2-1 sonrası gol pozisyonuna girmeye çok yaklaştık ama becerili işler gerekiyordu.

Sallai'nin ikinci goldeki klas hareketleri, Batrakov'un doğru yerde olmasıyla 2-2 oldu. 2-2'ye gelince ikinci yarı oyunu geliştirdik. Korner golüne çalışmıştık. Lig maçında ön direkte vurdurdular, Arsenal'a karşı vurdurdular. Böyle golü bulmak da ayrıca sevindirici. 3-2'den sonra özgüvenimiz yükseldi. Güzel bir maç geçti. İyi oynamak ve kazanmak ayrıca mutlu etti."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALMAK İSTİYORSAK BU MAÇ KRİTİKTİ'

"Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar."