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J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş. sermaye piyasası faaliyet izninin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuracağını açıkladı.

Bu karar doğrultusunda şirketin Türkiye'deki hisse senedi alım-satım ve aracı kurum faaliyetleri sona erecek.

TÜRKİYE'DEKİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNİ SONLANDIRDI

J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.'ye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan gerçekleşen duyuruda başvurunun kurulca uygun görülmesi durumunda şirketin sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek amacıyla sermaye piyasası faaliyetlerini durduracağı ve aracı kurum olma niteliğini kaybedeceği belirtildi.

Açıklamada “Bu nedenle, Şirket'ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Küresel finans devi JPMorgan, Türkiye'deki aracı kurum faaliyetlerini sonlandırma kararının arka planında, bir süredir yürüttüğü strateji değişikliği ve piyasa riskleri yer alıyor. Banka, daha önce yatırımcılarına %55 oranında yüksek bir getiri sağlayan uzun vadeli Türk Lirası pozisyonlarını kâr realizasyonu yaparak kapatmış ve Türkiye pazarındaki stratejisini daha kısa vadeli ve taktiksel işlemlere kaydırmıştı. Bu strateji değişikliğinin temel nedenleri arasında; beklenen getiri profilinin düşmesi, artan ödemeler dengesi finansman gereksinimleri, yüksek enerji fiyatlarının makroekonomik dengeler üzerinde oluşturabileceği baskılar ve erken seçim tartışmalarının yarattığı riskler gösterilmişti. Aynı dönemde finans piyasalarında geniş yankı uyandıran milyarlarca dolarlık fon skandallarının yarattığı belirsizlikler ve büyüme beklentilerine yönelik artan riskler de yabancı yatırım kuruluşlarının Türkiye'deki adımlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Tüm bu gelişmelerden sonra J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş., 21 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle, aracı kurum statüsünden ve sermaye piyasası faaliyet izninden tamamen feragat etmek amacıyla resmen Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuracağını duyurdu. Kurulun bu talebi onaylaması halinde, şirket Türkiye'deki aracı kurum niteliğini tamamen kaybederek sermaye piyasası faaliyetlerini sonlandıracak.