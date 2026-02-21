Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Victor Osimhen’in kadroda yer almama nedenine açıklık getirdi.

OKAN BURUK: 'KADRO GENİŞLİĞİ AVANTAJIMIZ VAR'

Okan Buruk, “Bu tür maçlar sonrası her zaman zordu. Şöyle bir avantajımız var. Oyuncu sayımızın çokluğu, kadro derinliğimizin büyümesi maç maç o değişiklikleri yapabilmemizi sağlıyor. Çok önemli bir yarış var.” ifadelerini kullanarak yoğun fikstürde rotasyonun önemine dikkat çekti.

OSIMHEN RİSKE EDİLMEDİ

Osimhen’in eksikliğine değinen Okan Buruk, “Eksiğimiz Osimhen. Dizinde bir ağrısı vardı. Riske etmek istemedik. Daha önce bu şekilde oynadığı maçlar olmuştu ama bu sefer ağrısının arttığını söyleyince Konya'ya getirmedik.” dedi.

Buruk, hem lig hem de Avrupa için dengeli hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Özgüvenli çıkıyoruz ama ayaklarımızın da yere basması gerekiyor. Hem bu maç için hem de Juventus ile oynayacağımız rövanş maçı için geçerli.” sözlerini sarf etti.

'KADRO GENİŞLİĞİNİ KULLANACAĞIZ'

Konyaspor’un gücüne de değinen deneyimli teknik adam, “İlhan hoca ligin en iyi teknik adamlarından biri. Kadro olarak çok güçlendiler. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok önemli bir futbol şehrindeyiz. Güzel bir maç olsun.” ifadelerini kullandı.