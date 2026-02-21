Emeklilik sistemindeki adaletsizlik tepkilerin odağında. SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret ve komşu seviyelerde çalışanlar için çalıştıkça emekli maaşının düşmesi ya da aynı taban maaşta eşitlenmesinin büyük adaletsizliğe neden olmasına tepki gösterdi. Sistemde daha fazla kalıp prim ödedikçe, bazen maaşların artış yerine önemli oranda azalmasına Karakaş, dikkat çekti.
Emeklilikte yeni maaş sistemi: Çalıştıkça kazandıracak
SGK uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişim ihtiyacına parmak bastı. Yaşlanan nüfusun etkisiyle sistemin alarm verdiğinin altını çizen Karakaş, “Çalışmayı Teşvik Edici Ödüllendirici Sistem” önerisini gündeme getirdi.Derleyen: Süleyman Çay
Bu noktada yaşı dolduran çoğu kişinin sistemden kaçtığının altını çizen Karakaş, “Ya erkenden emekli oluyor ya da kayıt dışı çalışmaya yöneliyor. Bu durum, sosyal güvenliğin temeline dinamit koyuyor! Bu soruna karşı çalışanların sistemde kalmasına yönelik yeni bir sistem öngörülüyor” dedi.
Türkiye gazetesindeki köşe yazısında ifade eden Karakaş, yeni sisteme ilişkin önerilerini ilişkilendirdi. Karakaş, SGK sisteminde kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilmesi önerisini paylaştı. Sistemin bu şekilde mali sürdürülebilirliği güçlendirileceğini Karakaş ifade etti.
Maaş bağlama oranlarındaki (ABO) düşüşlere değinen Karakaş, özellikle 1999 ve 2008 sonrası dönemde çalışanların cezalandırıldığını belirtti.
Sistemin basit olmasının altını çizen Karakaş, “Çok çalışan, çok kazanan daha yüksek maaş almalı. Şu anki tabloda SGK hem prim gelirinden mahrum kalıyor hem de daha erken maaş ödemeye başlıyor” dedi.
Bunun ise "kaybet-kaybet" senaryosu olduğunu söyleyen Karakaş, “Eğer "Çalışmayı Teşvik Edici Ödüllendirici Sistem" hayata geçirilirse hem kurum kazanacak hem de sigortalı huzur bulacak” ifadelerini kullandı.