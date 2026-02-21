Emeklilikte yeni maaş sistemi: Çalıştıkça kazandıracak

Emeklilik sistemindeki adaletsizlik tepkilerin odağında. SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret ve komşu seviyelerde çalışanlar için çalıştıkça emekli maaşının düşmesi ya da aynı taban maaşta eşitlenmesinin büyük adaletsizliğe neden olmasına tepki gösterdi. Sistemde daha fazla kalıp prim ödedikçe, bazen maaşların artış yerine önemli oranda azalmasına Karakaş, dikkat çekti.