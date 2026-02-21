Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti

Kadro oldukça etkileyici görünüyor: Uğurcan kalede güven veren isim, savunma hattı sağlam, orta sahada oyunu kontrol eden güçlü bir ikili ve hücum hattında yaratıcı, hızlı oyuncular var. Icardi gibi gol yollarında etkili bir golcü bulunuyor ve ona destek veren katkı sağlayan isimler de mevcut. Osimhen yok ama bu kadro yeter de artar.