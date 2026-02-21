Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
Savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Anasayfa Spor Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti

Süper Lig maçında Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 1

Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

1 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 2

Bugün 20.00'de başlayacak maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 3

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen’in yokluğu sahaya ve sonuca nasıl yansıyacak, merakla bekleniyor.

3 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 4

Maçın sonucunu yapay zekaya sorduk. İşte cevabı...

4 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 5

Galatasaray şu an ligde ezici üstünlükte, 22 maçta 55 puan, sadece 1 yenilgi, averaj +40 (55 gol atıp 15 yemişler). Deplasmanda da çok sağlamlar, bu sezon dış sahada yüksek kazanma oranı var, çoğu maçta gol yemeden bitiriyorlar.

5 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 6

Kadro oldukça etkileyici görünüyor: Uğurcan kalede güven veren isim, savunma hattı sağlam, orta sahada oyunu kontrol eden güçlü bir ikili ve hücum hattında yaratıcı, hızlı oyuncular var. Icardi gibi gol yollarında etkili bir golcü bulunuyor ve ona destek veren katkı sağlayan isimler de mevcut. Osimhen yok ama bu kadro yeter de artar.

6 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 7

Konyaspor 14. sırada, 22 puanda, formsuz ve savunma açıkları var. Evlerinde direnç gösteriyorlar ama Galatasaray'a karşı son yıllarda genelde kaybediyorlar (ilk yarıda evlerinde 3-1 yenilmişlerdi). Bir gol bulurlar ama Galatasaray'ın hücum gücü ezer geçer.

7 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 8

Hangi Futbolcular Gol Atar?

Galatasaray: Mauro Icardi, Leroy Sané, Barış Alper

Konyaspor: Kramer

8 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 9

Maçta skor tercihim : Konyaspor 1-3 Galatasaray

9 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 10

Tarihsel olarak da Galatasaray deplasmanda Konya'ya karşı dominant, son maçlarda yüksek skorlu kazanıyor

10 11
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti - Resim: 11

Şampiyonlar Ligi'nde evinde Juventus'u 5-2 deviren temsilcimiz Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü rövanş karşılaşmasını İtalya'da oynayacak.

11 11
Kaynak: Spor Servisi
