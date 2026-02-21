Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Yapay zeka Konyaspor - Galatasaray maçının skorunu tahmin etti
Süper Lig maçında Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte detaylar...
Bugün 20.00'de başlayacak maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen’in yokluğu sahaya ve sonuca nasıl yansıyacak, merakla bekleniyor.
Maçın sonucunu yapay zekaya sorduk. İşte cevabı...
Galatasaray şu an ligde ezici üstünlükte, 22 maçta 55 puan, sadece 1 yenilgi, averaj +40 (55 gol atıp 15 yemişler). Deplasmanda da çok sağlamlar, bu sezon dış sahada yüksek kazanma oranı var, çoğu maçta gol yemeden bitiriyorlar.
Kadro oldukça etkileyici görünüyor: Uğurcan kalede güven veren isim, savunma hattı sağlam, orta sahada oyunu kontrol eden güçlü bir ikili ve hücum hattında yaratıcı, hızlı oyuncular var. Icardi gibi gol yollarında etkili bir golcü bulunuyor ve ona destek veren katkı sağlayan isimler de mevcut. Osimhen yok ama bu kadro yeter de artar.
Konyaspor 14. sırada, 22 puanda, formsuz ve savunma açıkları var. Evlerinde direnç gösteriyorlar ama Galatasaray'a karşı son yıllarda genelde kaybediyorlar (ilk yarıda evlerinde 3-1 yenilmişlerdi). Bir gol bulurlar ama Galatasaray'ın hücum gücü ezer geçer.
Hangi Futbolcular Gol Atar?
Galatasaray: Mauro Icardi, Leroy Sané, Barış Alper
Konyaspor: Kramer
Maçta skor tercihim : Konyaspor 1-3 Galatasaray
Tarihsel olarak da Galatasaray deplasmanda Konya'ya karşı dominant, son maçlarda yüksek skorlu kazanıyor
Şampiyonlar Ligi'nde evinde Juventus'u 5-2 deviren temsilcimiz Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü rövanş karşılaşmasını İtalya'da oynayacak.