Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

KONYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Sallai, Icardi

KONYASPOR 0-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Konyaspor-Galatasaray maçı başladı.