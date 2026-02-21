Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
KONYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Sallai, Icardi
KONYASPOR 0-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğüyle Konyaspor-Galatasaray maçı başladı.