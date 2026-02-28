Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

OKAN BURUK: 'OYUNCULARIM FEDAKARCA ELLERİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:

"Çok otomatikleşmiş bir takımla oynadık. Sağ açık ve sol açık yer değiştirerek başladılar. 2 oyuncuyu Elia'yı sağda bekliyorduk, yer değiştirmeleri ve oyun içerisinde, maç başında sağ kenarda Hwang'ın içeri girişleri kafamızı karıştırdı.

Alanyaspor'a karşı adam adama baskı yapmak, önde baskı yapmak istedik. Onlara topu bırakırsan arkadaki 3'lüleri oyunu iyi kuruyor. Baskı yapan takımlara karşı bu şekilde çok pozisyon ürettik. Baskı yapmayan takımlara karşı daha çok zorlanıyorlar. O baskıyı kurmak için hatalar yaptık. İlk yediğimiz golde hem sağda hem solda yanlış takipler yaptık.

Çok zor bir takıma karşı oynadık. Biz 120 dakika oynayıp geldik, onlar daha dinlenmişti. Mental olarak daha fazla maç oynadıkça, bu hoşuma gidiyor.

Şampiyonlar Ligi, lig, kupa... Oyuncular için zor olabiliyor. Maç başlangıcı bu anlamda iyi değildi. Devamında daha iyi olduk. Kazanmasını bildik.

Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapıyorlar. Destekleyen seyircimiz vardı. Oyunda bu gücü hissettirdik. Önemli bir galibiyet oldu. Kritik bir dönemdeyiz. 120 dakikadan 3 gün sonra maç, 3 gün sonra kupa, ondan sonra lig ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi. Çok şükür sakatlıksız bitirdik."

Kadroda sakatlık yaşanmaması adına değişiklik yapmak zorunda olduklarının altını çizen Okan Buruk ayrıca son maçta Juventus karşısındaki performansın eleştirilmesini de doğru bulduğunu ifade etti.

'TEKNİK DİREKTÖR DE OYUNCULAR DA ELEŞTİRİLİR'

Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuları değiştiriyoruz, çünkü sakatlık yaşamak istemiyoruz. Önemli bir kadro kurduk. Kullanmak istiyoruz. Kazanamayınca eleştiriliyoruz. Oyuncuları değiştiriyoruz, çünkü oyuncuları en formda ve en sağlıklı şekilde kullanmalıyız. Bu riskleri almalıyız. Çünkü oyuncuları kaybedebiliriz. Yine bu şekilde maç kaybedebiliriz. Hem çok transfer yapalım, geniş kadro olsun ama hep aynı oyuncularla oynayalım olmuyor.

Hepsi milli takım oyuncusu, hepsi çok değerli. Bugün de değişiklik yaptık takımda ve oyunda. Bizim için güzel geçti. Skordan bağımsız oynadığımız oyun eleştirilmeyi hak ediyordu. Bizim istemediğimiz düşünmediğimiz bir oyun, 11'e 10!

O oyunu oynuyorsanız, 2 gol yiyorsanız eleştirilirsiniz. Eleştirilecek bir oyun. Teknik direktör de, oyuncular da eleştirilir.

Her maçın atmosferi farklı. Bu tür maçları devamlı oynamıyoruz. 5-2 kazandıktan sonra ikinci maça ne psikolojisiyle gideceksiniz, her zaman oynamıyorsunuz, değişik bir psikoloji oluyor. 11'e 10'dan sonra kafa karışıklığı oldu. Rakip de bizden daha iştahlıydı.

Birinci golden sonra onların oyuna sarılmaları, istemeleri, bizim cevap veremememiz... Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. Oyuncularımla dün de bunu paylaştık.

İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ve tecrübe. Bu tecrübeleri de çok yaşamayalım. Bir sonraki tur için bizim adımıza ders olacak bu. Bu da Liverpool maçı."

'LIVERPOOL BİZİM TANIDIĞIMIZ BİR RAKİP'

Deneyimli teknik adam son olarak Beşiktaş ve Liverpool maçlarıyla ilgili de konuşarak, "Liverpool'la oynadık, çok oyuncu değişikliği olmadı. Bizim tanıdığımız bir rakip. Beşiktaş maçı cumartesi salı. Belki 4'üncü gün olsaydı daha iyi olabilirdi. Sonra Başakşehir, ardından Liverpool.

Dört tane üst seviye maç oynayacağız. Kupa maçı var. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. En güçlü halimizle önce Beşiktaş, sonra Liverpool maçları. Bizim için ilk düşündüğümüz Beşiktaş maçı..." dedi.