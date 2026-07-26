Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Gözaltına alınmadan önce bir video kaydı paylaşan Oğuzhan Uğur, yayımladığı mesajın eksik veya bağlamından koparılarak servis edilmemesi çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından uzun bir video yayımlayan Uğur, kaydın bir savunma, siyasi açıklama ya da intikam amacı taşımadığını belirtti.

Videodan kısa bölümler alınarak haber yapılmasının yanlış anlamalara neden olacağını ifade eden Uğur, medya kuruluşlarına seslenerek, "Bu, başı ve sonu olan bütün bir video. Lütfen içinden tek tek cümleler seçip haberleştirmeyin" çağrısında bulundu.

Uğur, izleyicilerden videonun tamamının değerlendirilmesini istedi.