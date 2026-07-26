OLAYLAR

1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.

1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.

1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.

1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).

1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.

1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.

1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).

1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

1933 - Adolf Hitler; görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.

1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.

1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı: Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.

1948 - André Marie, Fransa Başbakanı oldu.

1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.

1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (oğlu II. Fuad'a devretti).

1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.

1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.

1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.

1963 - Yugoslavya, Üsküp’te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.

1965 - Maldivler, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1967 - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.

1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, “Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez” dedi.

1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığında sivil Hükûmet kuruldu.

1994 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı.

1994 - Besim Tibuk tarafından Liberal Demokrat Parti kuruldu.

1995 - İstanbul Altın Borsası açıldı.

2024 - 2024 Yaz Olimpiyatları, Paris'te başladı.

DOĞUMLAR

1678 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1711)

1739 - George Clinton, Amerikalı asker ve devlet adamı (ö. 1812)

1829 - Auguste Beernaert, Belçikalı siyasetçi (ö. 1912)

1842 - Alfred Marshall, İngiliz iktisatçısı (ö. 1924)

1855 - Ferdinand Tönnies, Alman sosyologdur (ö. 1936)

1856 - George Bernard Shaw, İrlandalı gazeteci, eleştirmen ve oyun yazarı (ö. 1950)

1861 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (ö. 1915)

1862 - Vasil Kınçov, Bulgar siyasetçi ve bilim insanı (ö. 1902)

1865 - Philipp Scheidemann, Alman siyaset adamı (ö. 1939)

1874 - Serge Koussevitzky, Rus orkestra şefi, besteci ve kontrbasçı (ö. 1951)

1875 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (ö. 1961)

1875 - Antonio Machado, İspanyol şair (ö. 1939)

1879 - Shunroku Hata, Japon asker ve siyasetçi (ö. 1962)

1885 - André Maurois, Fransız yazar (ö. 1967)

1893 - George Grosz, Alman ressam (ö. 1959)

1894 - Aldous Huxley, İngiliz yazar (ö. 1963)

1898 - Günther Korten, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)

1916 - Dean Brooks, Amerikalı tıp hekimi ve oyuncu (ö. 2013)

1917 - Alberta Adams, Amerikalı caz ve blues şarkıcısı (ö. 2014)

1919 - James Lovelock, İngiliz bilim insanı, çevreci ve fütürist (ö. 2022)

1922 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (Pembe Panter filminin yönetmeni) (ö. 2010)

1922 - Jason Robards, Amerikalı aktör (ö. 2000)

1926 - James Best, Amerikalı oyuncudur (ö. 2015)

1926 - Dorothy E. Smith, Kanadalı sosyolog (ö. 2022)

1927 - Lorenza Mazzetti, İtalyan film yönetmeni, romancı, ressam ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2020)

1928 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (ö. 2010)

1928 - Joseph Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2018)

1928 - Stanley Kubrick, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)

1931 - Telê Santana, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2006)

1938 - Mimi eş-Şerbini, Mısırlı millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)

1939 - John Howard, Avustralya'nın 25. Başbakanı

1941 - Brenton Wood, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2025)

1943 - Mick Jagger, İngiliz rock müzisyeni, besteci ve Rolling Stones'ın kurucu üyesi

1945 - Metin Çekmez, Türk oyuncu (ö. 2021)

1945 - Helen Mirren, İngiliz tiyatro, film, televizyon oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1947 - Wiesław Adamski, Polonyalı heykeltıraş (ö. 2017)

1949 - Thaksin Shinawatra, Çin asıllı Tayland eski başbakanı, politikacı ve iş insanıdır

1949 - Roger Taylor, İngiliz baterist

1950 - Nicholas Evans, İngiliz gazeteci, senaryo yazarı, televizyon/sinema filmi yapımcısı ve roman yazarıdır (ö. 2022)

1950 - Susan George, İngiliz oyuncu

1953 - Felix Magath, Alman eski futbolcu, teknik direktör

1955 - Aleksandrs Starkovs, Leton futbolcu ve teknik direktör

1955 - Asıf Ali Zerdari, Pakistan Devlet Başkanı

1957 - Nana Visitor, Amerikalı oyuncudur

1959 - Kevin Spacey, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1964 - Sandra Bullock, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1965 - Jeremy Piven, üç kez Emmy ödülü almış, Altın Küre ödülü sahibi Amerikalı oyuncudur

1966 - Angelo Di Livio, emekli İtalyan Millî futbolcudur.

1966 - Anna Rita Del Piano, İtalyan aktris

1967 - Jason Statham, İngiliz oyuncu

1968 - Frédéric Diefenthal, Fransız oyuncu ve yönetmendir

1968 - Vítor Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör

1968 - Olivia Williams, İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu

1969 - Tanni Grey-Thompson, Galli siyasetçi, televizyon sunucusu ve eski tekerlekli sandalye yarışçısı

1973 - Kate Beckinsale, İngiliz oyuncu

1973 - Metin Uzun, Türk futbolcu ve antrenör

1975 - Liz Mary Truss, İngiliz Muhafazakar siyasetçi

1977 - Martin Laursen, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktör

1979 - Engin Altan Düzyatan, Türk oyuncu ve sunucu

1979 - Juliet Rylance, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı

1980 - Jacinda Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçi

1981 - Vildan Atasever, Türk oyuncu ve 42. Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi

1981 - Maicon, Brezilyalı oyuncu

1983 - Christopher Lindsey, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Delonte West, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu

1984 - Sabri Sarıoğlu, Türk millî futbolcu

1985 - Gaël Clichy, Fransız futbolcu

1987 - Panagiotis Kone, Arnavutluk doğumlu Yunan millî futbolcu

1987 - Fredy Montero, Kolombiyalı millî futbolcu

1987 - Evelina Sašenko Litvan pop ve caz şarkıcısı

1988 - Sayaka Akimoto, Japon şarkıcı, aktris, sunucu ve model

1993 - Elizabeth Gillies, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1993 - Ferda Yıldız, Türk basketbolcu

1993 - Taylor Momsen, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1994Şmagi Bolkvadze, Gürcü grekoromen güreşçi

Piris Da Motta, Paraguaylı millî futbolcu

2000 - Thomasin McKenzie, Yeni Zelandalı aktris

2002 - Morgan Rogers, İngiliz millî futbolcu

2003 - Can Öncü, Türk motosiklet yarışçısı

ÖLÜMLER

432 - I. Caelestinus, 10 Eylül 422 ile 26 Temmuz 432 döneminde papalık yapmıştır (d. ?)

811 - I. Nikeforos, Bizans İmparatoru (d. ?)

1380 - Kōmyō, Japonya'da Nanboku-chō dönemi sırasında ikinci Kuzey Talibi (d. 1322)

1471 - II. Paulus, 1464-71 arasında papa (d. 1417)

1533 - Atahualpa, İnka İmparatorluğu'nun onüçüncü ve son imparatoru (d. 1502)

1801 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (d. 1756)

1867 - Otto, Yunanistan'ın ilk Kralı (d. 1815)

1915 - James Murray, İngiliz sözlükbilimci ve filolog (d. 1837)

1925 - Gottlob Frege, Alman matematikçi (d. 1848)

1928 - Tunalı Hilmi Bey, Türk siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden (d. 1871)

1930 - Pavlos Karolidis, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarının en seçkin Yunan tarihçilerinden biri (d. 1849)

1934 - Winsor McCay, Amerikalı çizgi film ve grafik sanatçısı (d. 1869 ya da 1871)

1941 - Henri Lebesgue, Fransız matematikçi (d. 1875)

1944 - Rıza Pehlevi, İran Şahı (d. 1878)

1952 - Eva Peron, Arjantinli siyasetçi ve Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi (d. 1919)

1953 - Nikolaos Plastiras, Yunan general ve politikacı (d. 1883)

1957 - Carlos Castillo Armas, Guatemala Devlet Başkanı (d. 1914)

1960 - Cedric Gibbons, Amerikalı sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı (d. 1893)

1968 - Cemal Tollu, Türk ressam (d. 1899)

1971 - Diane Arbus, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (d. 1923)

1973 - Konstandinos Yeorgakopulos, Yunan Başbakanı (d. 1890)

1978 - Hasan Ferit Alnar, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1906)

1984 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (d. 1906)

1986 - Sadık Şendil, Türk oyun yazarı (d. 1913)

1988 - Fazlur Rahman Malik, Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı (d. 1919)

1993 - İbrahim Minnetoğlu, Türk şair, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1920)

1995 - George W. Romney, Amerikalı iş insanı ve Cumhuriyetçi Parti'li politikacı (d. 1907)

2000 - John Tukey, Amerikalı istatistikçi (d. 1915)

2003 - İsmail Akbay, Türk mühendis (d. 1930)

2004 - Oğuz Aral, Türk karikatürist (d. 1936)

2004 - Kamran Usluer, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1937)

2009 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (d. 1919)

2010 - Edip Günay, Türk müzikolog (d. 1931)

2012 - Lupe Ontiveros, Meksika doğumlu Amerikalı oyuncu (d. 1942)

2012 - Mary Tamm, İngiliz oyuncu (d. 1950)

2013 - Şefika Ahundova, Azeri besteci (d. 1924)

2013 - J. J. Cale, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve besteci (d. 1938)

2013 - George P. Mitchell, Amerikalı iş insanı (d. 1919)

2013 - Sung Jae-ki, Güney Koreli filozof ve yazar (d. 1967)

2015 - Bobbi Kristina Brown, Amerikalı tv yıldızı, şarkıcı ve model (d. 1993)

2015 - Joe Williams, Amerikalı sinema eleştirmeni, gazeteci ve yazar (d. 1958)

2017 - Magnus Böcker, İsveçli iş insanı (d. 1961)

2017 - Patti Deutsch, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1943)

2017 - June Foray, Amerikalı oyuncu (d. 1917)

2017 - K. E. Mammen, Hint özgürlük direnişçisi ve aktivist (d. 1921)

2018 - Alfredo del Águila, Meksikalı eski millî futbolcu (d. 1935)

2018 - María Concepción César, Arjantinli aktris, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)

2018 - Aloyzas Kveinys, Litvan satranç oyuncusu (d. 1962)

2019 - Russi Taylor, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve aktris (d. 1944)

2020 - Olivia de Havilland, İngiliz asıllı Fransız oyuncu (d. 1916)

2020 - Francisco Frutos, İspanyol siyasetçi (d. 1939)

2020 - Hans-Jochen Vogel, Alman avukat ve politikacı (d. 1926)

2021 - Rick Aiello, Amerikalı aktör (d. 1955)

2021 - Albert Bandura, Kanadalı psikolog (d. 1925)

2021 - Louise Fishman, Amerikalı soyut resim sanatçısıdır (d. 1939)

2021 - Joey Jordison, Amerikalı müzisyen ve söz yazarı (d. 1975)

2021 - Natty Hollmann, Alman kökenli Arjantinli hayırsever, aktivist ve eski model (d. 1938)

2021 - Gogó Rojo, Arjantinli gösteri sanatçısı, aktris ve dansçı (d. 1942)

2022 - Inger Alfvén, İsveçli yazar, küratör ve sosyolog (d. 1940)

2022 - Branko Cvejić, Sırp aktör ve tiyatro yönetmeni (d. 1946)

2022 - Bruno Foresti, Katolik İtalyan başpiskopos (d. 1923)

2022 - Anne-Marie Garat, Fransız roman yazarı (d. 1946)

2022 - James Lovelock, İngiliz bilim insanı, çevreci ve fütürist (d. 1919)

2022 - Alfred Moses, Kanadalı siyasetçi (d. 1977)

2022 - Uri Orlev, Polonya doğumlu İsrailli çocuk kitabı yazarı ve çevirmen (d. 1931)

2023 - Sinead O'Connor, İrlandalı müzisyen (d. 1966)

2025 - Süreyya Serdengeçti, Türk ekonomist, bankacı ve akademisyen (d. 1952)

2025 - Tom Lehrer, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, piyanist ve matematikçi (d. 1928)