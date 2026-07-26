OLAYLAR
1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.
1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.
1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.
1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.
1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.
1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).
1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.
1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.
1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).
1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.
1933 - Adolf Hitler; görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.
1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.
1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.
1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı: Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.
1948 - André Marie, Fransa Başbakanı oldu.
1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.
1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (oğlu II. Fuad'a devretti).
1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.
1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.
1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.
1963 - Yugoslavya, Üsküp’te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.
1965 - Maldivler, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1967 - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.
1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, “Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez” dedi.
1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığında sivil Hükûmet kuruldu.
1994 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı.
1994 - Besim Tibuk tarafından Liberal Demokrat Parti kuruldu.
1995 - İstanbul Altın Borsası açıldı.
2024 - 2024 Yaz Olimpiyatları, Paris'te başladı.
DOĞUMLAR
1678 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1711)
1739 - George Clinton, Amerikalı asker ve devlet adamı (ö. 1812)
1829 - Auguste Beernaert, Belçikalı siyasetçi (ö. 1912)
1842 - Alfred Marshall, İngiliz iktisatçısı (ö. 1924)
1855 - Ferdinand Tönnies, Alman sosyologdur (ö. 1936)
1856 - George Bernard Shaw, İrlandalı gazeteci, eleştirmen ve oyun yazarı (ö. 1950)
1861 - Vaja Pşavela, Gürcü yazar ve şair (ö. 1915)
1862 - Vasil Kınçov, Bulgar siyasetçi ve bilim insanı (ö. 1902)
1865 - Philipp Scheidemann, Alman siyaset adamı (ö. 1939)
1874 - Serge Koussevitzky, Rus orkestra şefi, besteci ve kontrbasçı (ö. 1951)
1875 - Carl Gustav Jung, Alman psikanalizci (ö. 1961)
1875 - Antonio Machado, İspanyol şair (ö. 1939)
1879 - Shunroku Hata, Japon asker ve siyasetçi (ö. 1962)
1885 - André Maurois, Fransız yazar (ö. 1967)
1893 - George Grosz, Alman ressam (ö. 1959)
1894 - Aldous Huxley, İngiliz yazar (ö. 1963)
1898 - Günther Korten, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1944)
1916 - Dean Brooks, Amerikalı tıp hekimi ve oyuncu (ö. 2013)
1917 - Alberta Adams, Amerikalı caz ve blues şarkıcısı (ö. 2014)
1919 - James Lovelock, İngiliz bilim insanı, çevreci ve fütürist (ö. 2022)
1922 - Blake Edwards, Amerikalı yönetmen (Pembe Panter filminin yönetmeni) (ö. 2010)
1922 - Jason Robards, Amerikalı aktör (ö. 2000)
1926 - James Best, Amerikalı oyuncudur (ö. 2015)
1926 - Dorothy E. Smith, Kanadalı sosyolog (ö. 2022)
1927 - Lorenza Mazzetti, İtalyan film yönetmeni, romancı, ressam ve fotoğraf sanatçısı (ö. 2020)
1928 - Francesco Cossiga, İtalyan politikacı (ö. 2010)
1928 - Joseph Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2018)
1928 - Stanley Kubrick, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1999)
1931 - Telê Santana, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2006)
1938 - Mimi eş-Şerbini, Mısırlı millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2025)
1939 - John Howard, Avustralya'nın 25. Başbakanı
1941 - Brenton Wood, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2025)
1943 - Mick Jagger, İngiliz rock müzisyeni, besteci ve Rolling Stones'ın kurucu üyesi
1945 - Metin Çekmez, Türk oyuncu (ö. 2021)
1945 - Helen Mirren, İngiliz tiyatro, film, televizyon oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1947 - Wiesław Adamski, Polonyalı heykeltıraş (ö. 2017)
1949 - Thaksin Shinawatra, Çin asıllı Tayland eski başbakanı, politikacı ve iş insanıdır
1949 - Roger Taylor, İngiliz baterist
1950 - Nicholas Evans, İngiliz gazeteci, senaryo yazarı, televizyon/sinema filmi yapımcısı ve roman yazarıdır (ö. 2022)
1950 - Susan George, İngiliz oyuncu
1953 - Felix Magath, Alman eski futbolcu, teknik direktör
1955 - Aleksandrs Starkovs, Leton futbolcu ve teknik direktör
1955 - Asıf Ali Zerdari, Pakistan Devlet Başkanı
1957 - Nana Visitor, Amerikalı oyuncudur
1959 - Kevin Spacey, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1964 - Sandra Bullock, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1965 - Jeremy Piven, üç kez Emmy ödülü almış, Altın Küre ödülü sahibi Amerikalı oyuncudur
1966 - Angelo Di Livio, emekli İtalyan Millî futbolcudur.
1966 - Anna Rita Del Piano, İtalyan aktris
1967 - Jason Statham, İngiliz oyuncu
1968 - Frédéric Diefenthal, Fransız oyuncu ve yönetmendir
1968 - Vítor Pereira, Portekizli futbolcu ve teknik direktör
1968 - Olivia Williams, İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu
1969 - Tanni Grey-Thompson, Galli siyasetçi, televizyon sunucusu ve eski tekerlekli sandalye yarışçısı
1973 - Kate Beckinsale, İngiliz oyuncu
1973 - Metin Uzun, Türk futbolcu ve antrenör
1975 - Liz Mary Truss, İngiliz Muhafazakar siyasetçi
1977 - Martin Laursen, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktör
1979 - Engin Altan Düzyatan, Türk oyuncu ve sunucu
1979 - Juliet Rylance, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı
1980 - Jacinda Ardern, Yeni Zelandalı siyasetçi
1981 - Vildan Atasever, Türk oyuncu ve 42. Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü sahibi
1981 - Maicon, Brezilyalı oyuncu
1983 - Christopher Lindsey, Amerikalı profesyonel güreşçi
1983 - Delonte West, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu
1984 - Sabri Sarıoğlu, Türk millî futbolcu
1985 - Gaël Clichy, Fransız futbolcu
1987 - Panagiotis Kone, Arnavutluk doğumlu Yunan millî futbolcu
1987 - Fredy Montero, Kolombiyalı millî futbolcu
1987 - Evelina Sašenko Litvan pop ve caz şarkıcısı
1988 - Sayaka Akimoto, Japon şarkıcı, aktris, sunucu ve model
1993 - Elizabeth Gillies, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
1993 - Ferda Yıldız, Türk basketbolcu
1993 - Taylor Momsen, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
1994Şmagi Bolkvadze, Gürcü grekoromen güreşçi
Piris Da Motta, Paraguaylı millî futbolcu
2000 - Thomasin McKenzie, Yeni Zelandalı aktris
2002 - Morgan Rogers, İngiliz millî futbolcu
2003 - Can Öncü, Türk motosiklet yarışçısı
ÖLÜMLER
432 - I. Caelestinus, 10 Eylül 422 ile 26 Temmuz 432 döneminde papalık yapmıştır (d. ?)
811 - I. Nikeforos, Bizans İmparatoru (d. ?)
1380 - Kōmyō, Japonya'da Nanboku-chō dönemi sırasında ikinci Kuzey Talibi (d. 1322)
1471 - II. Paulus, 1464-71 arasında papa (d. 1417)
1533 - Atahualpa, İnka İmparatorluğu'nun onüçüncü ve son imparatoru (d. 1502)
1801 - Maximilian Franz von Österreich, Alman din adamı ve siyasetçi (d. 1756)
1867 - Otto, Yunanistan'ın ilk Kralı (d. 1815)
1915 - James Murray, İngiliz sözlükbilimci ve filolog (d. 1837)
1925 - Gottlob Frege, Alman matematikçi (d. 1848)
1928 - Tunalı Hilmi Bey, Türk siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden (d. 1871)
1930 - Pavlos Karolidis, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarının en seçkin Yunan tarihçilerinden biri (d. 1849)
1934 - Winsor McCay, Amerikalı çizgi film ve grafik sanatçısı (d. 1869 ya da 1871)
1941 - Henri Lebesgue, Fransız matematikçi (d. 1875)
1944 - Rıza Pehlevi, İran Şahı (d. 1878)
1952 - Eva Peron, Arjantinli siyasetçi ve Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi (d. 1919)
1953 - Nikolaos Plastiras, Yunan general ve politikacı (d. 1883)
1957 - Carlos Castillo Armas, Guatemala Devlet Başkanı (d. 1914)
1960 - Cedric Gibbons, Amerikalı sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı (d. 1893)
1968 - Cemal Tollu, Türk ressam (d. 1899)
1971 - Diane Arbus, Amerikalı fotoğraf sanatçısı (d. 1923)
1973 - Konstandinos Yeorgakopulos, Yunan Başbakanı (d. 1890)
1978 - Hasan Ferit Alnar, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1906)
1984 - Ed Gein, Amerikalı seri katil (d. 1906)
1986 - Sadık Şendil, Türk oyun yazarı (d. 1913)
1988 - Fazlur Rahman Malik, Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı (d. 1919)
1993 - İbrahim Minnetoğlu, Türk şair, gazeteci ve köşe yazarı (d. 1920)
1995 - George W. Romney, Amerikalı iş insanı ve Cumhuriyetçi Parti'li politikacı (d. 1907)
2000 - John Tukey, Amerikalı istatistikçi (d. 1915)
2003 - İsmail Akbay, Türk mühendis (d. 1930)
2004 - Oğuz Aral, Türk karikatürist (d. 1936)
2004 - Kamran Usluer, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1937)
2009 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (d. 1919)
2010 - Edip Günay, Türk müzikolog (d. 1931)
2012 - Lupe Ontiveros, Meksika doğumlu Amerikalı oyuncu (d. 1942)
2012 - Mary Tamm, İngiliz oyuncu (d. 1950)
2013 - Şefika Ahundova, Azeri besteci (d. 1924)
2013 - J. J. Cale, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve besteci (d. 1938)
2013 - George P. Mitchell, Amerikalı iş insanı (d. 1919)
2013 - Sung Jae-ki, Güney Koreli filozof ve yazar (d. 1967)
2015 - Bobbi Kristina Brown, Amerikalı tv yıldızı, şarkıcı ve model (d. 1993)
2015 - Joe Williams, Amerikalı sinema eleştirmeni, gazeteci ve yazar (d. 1958)
2017 - Magnus Böcker, İsveçli iş insanı (d. 1961)
2017 - Patti Deutsch, Amerikalı oyuncu ve komedyen (d. 1943)
2017 - June Foray, Amerikalı oyuncu (d. 1917)
2017 - K. E. Mammen, Hint özgürlük direnişçisi ve aktivist (d. 1921)
2018 - Alfredo del Águila, Meksikalı eski millî futbolcu (d. 1935)
2018 - María Concepción César, Arjantinli aktris, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)
2018 - Aloyzas Kveinys, Litvan satranç oyuncusu (d. 1962)
2019 - Russi Taylor, Amerikalı seslendirme sanatçısı ve aktris (d. 1944)
2020 - Olivia de Havilland, İngiliz asıllı Fransız oyuncu (d. 1916)
2020 - Francisco Frutos, İspanyol siyasetçi (d. 1939)
2020 - Hans-Jochen Vogel, Alman avukat ve politikacı (d. 1926)
2021 - Rick Aiello, Amerikalı aktör (d. 1955)
2021 - Albert Bandura, Kanadalı psikolog (d. 1925)
2021 - Louise Fishman, Amerikalı soyut resim sanatçısıdır (d. 1939)
2021 - Joey Jordison, Amerikalı müzisyen ve söz yazarı (d. 1975)
2021 - Natty Hollmann, Alman kökenli Arjantinli hayırsever, aktivist ve eski model (d. 1938)
2021 - Gogó Rojo, Arjantinli gösteri sanatçısı, aktris ve dansçı (d. 1942)
2022 - Inger Alfvén, İsveçli yazar, küratör ve sosyolog (d. 1940)
2022 - Branko Cvejić, Sırp aktör ve tiyatro yönetmeni (d. 1946)
2022 - Bruno Foresti, Katolik İtalyan başpiskopos (d. 1923)
2022 - Anne-Marie Garat, Fransız roman yazarı (d. 1946)
2022 - James Lovelock, İngiliz bilim insanı, çevreci ve fütürist (d. 1919)
2022 - Alfred Moses, Kanadalı siyasetçi (d. 1977)
2022 - Uri Orlev, Polonya doğumlu İsrailli çocuk kitabı yazarı ve çevirmen (d. 1931)
2023 - Sinead O'Connor, İrlandalı müzisyen (d. 1966)
2025 - Süreyya Serdengeçti, Türk ekonomist, bankacı ve akademisyen (d. 1952)
2025 - Tom Lehrer, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, piyanist ve matematikçi (d. 1928)