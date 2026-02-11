Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları durmak bilmiyor. Kaza, Turhal-Zile kara yolunda meydana geldi.

6 ÖĞRENCİ YARALANDI

Zile Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan R.K. yönetimindeki minibüs, yol üzerinde H.P yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, öğrenci servisi devrildi. Servisteki 29 öğrenciden 6’sı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Zile devlet hastanelerine kaldırıldı.