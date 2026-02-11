63’ünde hala 40’lık: Hakan Peker emekli maaşını açıkladı, botoks iddialarına son nokta...

2023-2024: Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Safranbolu belediye başkan adayı olacağı iddiaları ortaya çıktı, parti rozeti takıldı ancak adaylık süreci tartışmalı geçti (bazı CHP'li belediyelerden afiş engeli haberleri çıktı). Siyasete giriş denemesi kısa sürdü ve polemik yarattı.



2024 sonu – 2025 başı: Emeklilik maaşı (20 bin TL), primleri kasten geç yatırma itirafı ve emekli olmak istememe açıklamaları televizyon programlarında dikkat çekti; magazinde "emekliliği geciktirdi" tarzı yorumlar yapıldı.



Genel tekrar eden gündem (yıllar boyu): Genç görünüm sırrı (botoks mu genetik mi?), saplantılı hayran iddiaları ve eski ilişkilerle ilgili magazin haberleri.



Hakan Peker genellikle eğlenceli ve samimi çıkışlarıyla gündeme gelir; ağır suçlama veya dava içeren büyük skandallardan ziyade magazinsel tartışmalarla anılır. Son dönemde (2025-2026) daha çok nostalji ve röportaj odaklı haberlerle yer alıyor.