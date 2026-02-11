90’lı yılların ikonik isimlerinden Hakan Peker, aynı programda emeklilik süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
63’ünde hala 40’lık: Hakan Peker emekli maaşını açıkladı, botoks iddialarına son nokta...
Ünlü sanatçı Hakan Peker, katıldığı televizyon programında emeklilik dönemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Şarkıcı, emekli maaşını ilk kez kamuoyuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.Sena Altuntaş
Emekli psikolojisine kapılmamak için uzun yıllar direndiğini ifade eden Peker, sigorta primlerini bile bilerek geç yatırdığını itiraf etti.
Peker, "Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum" diyerek aylık emekli gelirini açıkladı.
Sanatçı geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan botoks iddialarına ise şu çarpıcı yanıtı vermişti:
"Hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetik, yıllardır merak ediliyor ben o zaman son noktayı koyayım. Bir daha sorulmasın. Yıllardır hep sorulur.
40 yaşındayken de soruluyor merak ediliyordu. 63 yaşına geldim hala konuşuluyor. Ben böyleyim genç gösteriyorum."
"Yüzümü gerdirme gibi bir işlem hiç yaptırmadım ihtiyacım da yok. Meraklarını gidermişimdir inşallah" yanıtını verdi.
HAKAN PEKER?
Hakan Peker kimdir?Hakan Peker, 5 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk pop şarkıcısı, dansçı, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır.
Sanat hayatına Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'ın dansçısı olarak başlamış, 1981'de Türkiye Dans Yarışması'nda birincilik kazanmıştır. Ardından kendi dans grubunu kurmuş ve TRT programlarında yer almıştır.
"Ateşini Yolla", "Amma Velakin", "Hey Corç", "Karamela" gibi hit şarkıları vardır. Kendi plak şirketi Peker Müzik'i kurmuş, Burak Kut, Özlem Tekin, Zafer Peker, Erhan Güleryüz gibi isimlerin ilk albümlerini çıkarmıştır.
Üç kez evlenmiş (sonuncusu 2012'de menajeri Arzu Öztoprak ile, 2018'de boşanmıştır), bir oğlu ve torunu bulunmaktadır. Genç görünümüyle sıkça gündeme gelir.
Hakan Peker'in bilinen polemik ve tartışmalı olayları:
Hakan Peker'in kariyeri boyunca büyük skandallar veya ağır polemikler sınırlıdır; daha çok magazin tarzı tartışmalar, programlardaki çıkışlar ve kişisel açıklamalar öne çıkar. Kronolojik olarak bilinen başlıcaları şöyle:
1990'lar – 2000'ler başı: Plak şirketi döneminde bazı sanatçılarla (örneğin Özlem Tekin ile) yol ayrılıkları ve eski dönem açıklamaları yıllar sonra programlarda tartışma konusu oldu (özellikle 2020'lerdeki röportajlarda gündeme geldi).
2010'lar ortası (yaklaşık 2015-2018): Evlilikleri ve boşanmaları (özellikle 3. evliliği ve boşanması) magazinde yer aldı, ancak büyük polemik yaratmadı.
2021-2023 civarı: Botoks ve estetik iddialarına karşı "Hiçbir şey yaptırmadım, genetik" açıklamaları sıkça gündeme geldi; genç görünümü nedeniyle yıllardır süren sorular magazinde tartışıldı.
2023-2024: Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Safranbolu belediye başkan adayı olacağı iddiaları ortaya çıktı, parti rozeti takıldı ancak adaylık süreci tartışmalı geçti (bazı CHP'li belediyelerden afiş engeli haberleri çıktı). Siyasete giriş denemesi kısa sürdü ve polemik yarattı.
2024 sonu – 2025 başı: Emeklilik maaşı (20 bin TL), primleri kasten geç yatırma itirafı ve emekli olmak istememe açıklamaları televizyon programlarında dikkat çekti; magazinde "emekliliği geciktirdi" tarzı yorumlar yapıldı.
Genel tekrar eden gündem (yıllar boyu): Genç görünüm sırrı (botoks mu genetik mi?), saplantılı hayran iddiaları ve eski ilişkilerle ilgili magazin haberleri.
Hakan Peker genellikle eğlenceli ve samimi çıkışlarıyla gündeme gelir; ağır suçlama veya dava içeren büyük skandallardan ziyade magazinsel tartışmalarla anılır. Son dönemde (2025-2026) daha çok nostalji ve röportaj odaklı haberlerle yer alıyor.