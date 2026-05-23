Erzincan Valiliği koordinasyonunda sürdürülen “Vefa Evde Yaşlı Bakım Projesi” çerçevesinde, şehir merkezinde yaşayan yaşlı bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince evlerinden alınarak Mesleki Eğitim Merkezine ulaştırıldı.

Merkezde eğitim gören öğrenciler tarafından yaşlıların kişisel bakımları özenle gerçekleştirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından vatandaşlar tekrar evlerine götürüldü. Evinden çıkma imkânı bulunmayan yaşlıların bakım hizmetleri ise doğrudan evlerinde sağlandı.

Öğrenciler, bayram öncesi büyüklerini ziyaret edip onların kişisel bakımlarını üstlenmenin kendileri açısından manevi değeri yüksek bir deneyim olduğunu ifade etti. Ayrıca okulda edindikleri mesleki bilgileri uygulamalı olarak geliştirme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Hizmetten faydalanan yaşlı vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen kurumlara ve öğrencilere teşekkür etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Evren Osman Yalçın ise proje kapsamında şu ana kadar 280 haneye ev temizliği hizmeti sunduklarını belirtti. Bayram öncesinde bakım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Yalçın, vatandaşların evlerinden alınarak bakım merkezine getirildiğini, işlemler sonrasında tekrar evlerine bırakılacağını söyledi. Ayrıca evlerinden çıkamayan yaşlıların da evlerinde ziyaret edilerek bayram tıraşlarının gerçekleştirileceğini kaydetti.