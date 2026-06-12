Beylikdüzü Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali Yaşam Vadisi 1. Etap’ta büyük bir coşkuyla yapıldı.

İlçe genelindeki okullardan gelen öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projelerle stantlar kurdu ve ziyaretçileri ağırladı. Festival boyunca ziyaretçiler öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulurken proje sahipleri de kendi tasarımlarını detaylı şekilde anlattı ve gelen soruları yanıtladı. Bu etkinlik ilçedeki gençlerin bilim teknoloji mühendislik ve matematik alanlarındaki yeteneklerini ortaya koyması açısından önemli bir platform oluşturdu.

Festivalde öğrenciler fen bilimleri matematik mühendislik ve teknoloji konularında hazırladıkları seçkin projeleriyle dikkat çekti. Bazı stantlarda yenilenebilir enerji modelleri robotik sistemler çevre dostu çözümler ve matematiksel oyunlar sergilenirken ziyaretçiler bu çalışmaları hayranlıkla inceledi. Öğrenciler projelerinin nasıl ortaya çıktığını hangi sorunlara çözüm getirdiğini ve hangi yöntemleri kullandıklarını heyecanla anlattı. Bu etkileşim sayesinde hem gençler iletişim becerilerini geliştirdi hem de izleyiciler bilimsel düşünme sürecini yakından tanıma şansı yakaladı. Festival atmosferi ailelerin ve öğretmenlerin de katılımıyla daha da renklendi.

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan festivaldeki konuşmasında Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için çocukların yaptığı güzel çalışmaların hep birlikte izlendiğini vurguladı. Valiliğin desteğiyle enstrümansız okul kalmaması kütüphanesiz okul kalmaması çocukların çalışabileceği güzel alanların oluşturulması ve yetenek taramalarının yapılması gibi çalışmaların hayata geçirildiğini belirtti. Karacan bu çabaların çocuklara daha iyi ortamlar sunmak adına sürdürüldüğünü ifade etti. Yetkililerin stantları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etmesi de bu destek mesajını güçlendirdi.



Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi öğrencilerimizin yıl boyunca teknoloji mühendislik matematik ve fen bilimleri alanlarında hazırladıkları çalışmaları stantlarda sergilediğini söyledi. Beylikdüzü Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte uygulamalı atölyeler ve bilim sanat buluşmalarıyla gençlere ilham vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

Beylikdüzü’nü bilim ve teknoloji üssü haline getirme vizyonuyla çalıştıklarını belirten Çebi bilimde öncü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Kendilerine bu vizyon ve destekleri için teşekkür eden Çebi gençlerin projeleriyle sordukları sorularla ve ürettikleri çözümlerle umut verdiğini ifade etti. Bilimin ışığında yürüyen her adımın aydınlık bir geleceğin kapısını araladığını hatırlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz bu çalışmaların öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin gayreti yöneticilerin ve velilerin desteğiyle hazırlandığını belirtti. Amacın çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek sanat yeteneklerini ortaya çıkarmak ve sosyal manevi değerlerini daha güçlü hale getirmek olduğunu söyledi. Yılmaz öğretmen veli ve yöneticilerin ortak çabasıyla düzenlenen festivalin gençlerin gelecekteki başarılarına temel oluşturacağını ekledi. Bu tür etkinliklerin ilçedeki eğitim kalitesini yükselttiğini ve öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırdığını vurguladı.

Festivalin en anlamlı anlarından biri Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz’ın stantları tek tek gezmesi oldu.

Yetkililer her stantta öğrencilerle uzun sohbetler gerçekleştirdi projeleri yakından inceledi ve gençlerin emeklerini takdir etti. Bu ziyaretler sırasında öğrenciler projelerinin arkasındaki hikayeleri yetkililere anlattı sorular sordu ve gelecek planlarını paylaştı. Etkileşim hem öğrencilere motivasyon sağladı hem de yetkililere ilçedeki eğitim çalışmalarının somut sonuçlarını yerinde görme fırsatı verdi.